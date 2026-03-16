Slušaj vest

Katedra za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje svečanu javnu odbranu projektnih zadataka iz predmeta „Projektovanje letelica 2025/26“, na kojoj će studenti završne godine studija predstaviti projekte letelica koje su razvijali tokom semestra.

Događaj će biti održan u sredu, 18. marta 2026. godine u 14 časova, u sali 211 Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Foto: Katedra za vazduhoplovstvo

Tokom događaja, timovi studenata predstaviće svoja idejna i tehnička rešenja letelica, razvijena kroz rad na ovom predmetu. Nakon prezentacija planirana je diskusija sa publikom i članovima komisije, koju čine predstavnici vazduhoplovne industrije.

Javna odbrana projektnih zadataka predstavlja važan deo nastavnog procesa i priliku da se predstave rezultati rada budućih inženjera vazduhoplovstva. Ovaj događaj ujedno označava i završnu fazu rada jedne generacije studenata koji privode kraju svoje studije u oblasti vazduhoplovstva.