Dve decenije Irena je bila glas onih koji nemaju glas. Danas, dok se bori sa agresivnim oblikom multiple skleroze koji preti da je trajno prikuje za krevet, ovoj Kruševljanki je potreban naš glas kako bi 27. maja stigla do moskovske klinike "Pirogov".

Irena Milenković (42), novinarka u invalidskoj penziji i majka devetnaestogodišnjeg sina, već 18 godina vodi tihu, ali iscrpljujuću borbu sa multiplom sklerozom.

Prvi simptomi pojavili su se neposredno nakon porođaja, a ono što je počelo kao blago trnjenje ruku, pretvorilo se u bolest koja je u poslednje tri godine u nagloj i opasnoj progresiji.

Izneverene nade i nova iskušenja

- Poslednje tri godine dobila sam inovativni lek, imunomodularnu terapiju, koja je davala nadu. Međutim, zadnjih godinu dana lek je uradio suprotno: zaustavio je bolest u mozgu, ali je doprineo da ranija oštećenja brže propadaju. Ne znam ujutru kad se probudim da li ću moći da ustanem iz kreveta tog dana - navela je Irena u izjavi za RTS.

Osim progresije osnovne bolesti, Irena se suočila i sa karcinomom, koji je uspešno operisala prošle godine. Kako sama kaže, lekari u našoj zemlji iscrpli su sve mogućnosti pomoći, što ju je primoralo da spas potraži van granica Srbije.

Moskva kao jedini put ka izlečenju

Svetlo na kraju tunela pojavilo se u vidu Nacionalne klinike "Pirogov" u Moskvi. Tamo je za 27. maj 2026. godine zakazan početak lečenja i transplantacija matičnih ćelija (HSCT metoda).

Ova metoda se u Rusiji uspešno primenjuje već 20 godina, sa preko 9.000 tretiranih pacijenata.

- Ljudi koji prođu HSCT tretman su MS free, oslobođeni bolesti, nema dalje progresije. Veliki je procenat uspeha, čak do 95 odsto šanse za vraćanje u prethodno stanje i samostalnost - istakla je Milenkovićeva za RTS.

Irenin sin Ognjen, koji je odrastao uz majčinu borbu, svedoči o njenoj snazi, ali i o tome koliko je ovaj trenutak presudan.

"Moja majka je uvek bila veliki borac, borila se za sebe, za mene i sve oko sebe. Mislim da je ovo lečenje jedini spas da se moja mama vrati na staro stanje", kaže Ognjen.

Cena slobode i novog pokreta iznosi nešto manje od 58.000 evra. Zahvaljujući dosadašnjim akcijama i Fondaciji "Budi human", prikupljena je oko jedna trećina sredstava, ali do polaska u Moskvu nedostaje još značajan iznos.

Kako možete pomoći

Irenina bitka je zajednička bitka svih nas koji verujemo u solidarnost. Svaki SMS i svaka uplata približavaju je Moskvi i šansi za život bez kolica.

SMS poruka: Upišite 1938 i pošaljite na 3030 (Fondacija Budi human)

Uplata na dinarski račun: 160-6000002498442-10

Uplata na devizni račun: 160-6000002499002-76

IBAN: RS35160600000249900276