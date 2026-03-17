Slušaj vest

Polovina seoskog domaćinstva u selu Malo Krčmare, nadomak Rače i Kragujevca, oglašena je u jednoj Fejsbuk grupi za svega 9.000 evra, a oglas je brzo privukao pažnju korisnika zbog izuzetno niske cene i činjenice da se na imanju nalaze čak dve kuće.

Kako je navedeno u oglasu, prodaje se polovina vlasništva nad imanjem na parceli 449 u selu Malo Krčmare, u opštini Rača. Na placu se nalaze dve kuće od po oko 100 kvadratnih metara. Jedna od njih je useljiva i ima tri sobe, hodnik, kuhinju, kupatilo i suteren, dok je druga kuća u lošijem stanju i zahteva sređivanje. U njenom sastavu su velika letnja kuhinja, dve ostave, garaža, koš i prostrano potkrovlje.

Na obe kuće urađena je betonska ploča, a imanje ima osnovnu infrastrukturu - struju, vodu i asfaltni put koji vodi direktno do kapije. U dvorištu se nalazi i bunar sa pijaćom vodom, a prostor je osvetljen.

Selo Malo Krčmare ima osnovnu školu do osmog razreda, crkvu i ambulantu, dok je prodavnica trenutno u fazi renoviranja. Mesto je udaljeno oko 10 kilometara od Rače i oko 17 kilometara od Kragujevca, što ga čini relativno dostupnim većim centrima.

Prodavac naglašava da je ugovor i prenos vlasništva potrebno obaviti odmah, kao i da prodaja ne ide preko konkursa. Cena nije fiksna, a postoji mogućnost dogovora, uključujući i kombinaciju sa automobilom vrednosti do 2.000 evra i ostatkom u novcu.

Ovakvi oglasi poslednjih godina sve češće privlače pažnju javnosti, jer pokazuju koliko su pojedine nekretnine na selu i dalje dostupne po cenama koje su višestruko niže od stanova u gradovima.

Prodaje se kuća za 9.000 evra