Zoran Đikić (42), dugogodišnji rukometaš koji je godine života posvetio sportu i svom timu, danas vodi najtežu utakmicu – borbu za život.

Nakon što mu je dijagnostikovan tumor (dijagnoze C71.9, C71.2 i H53.4), njegova porodica suočila se sa teškim trenucima i velikim troškovima lečenja. Jedina nada za nastavak terapije i oporavak trenutno je lečenje u Turskoj, za koje su potrebna značajna finansijska sredstva.

Zbog toga je pokrenuta humanitarna akcija kako bi se prikupila pomoć za Zoranovo dalje lečenje: Pošaljite 282 na 2407.

Sport ga je kroz život naučio disciplini, borbi i upornosti, ali u ovoj najtežoj utakmici potrebna mu je podrška dobrih ljudi.

Njegova porodica apeluje na sve koji su u mogućnosti da pomognu – svaka donacija, ali i svaka podeljena informacija može značiti mnogo i pomoći da što više ljudi čuje za Zoranovu priču.

Zajedno možemo dati šansu jednom ocu, sportisti i velikom borcu da nastavi svoju životnu borbu.