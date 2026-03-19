Antalija je jedno od onih mesta na Mediteranu gde odmor dobija potpuno drugačiji ritam. Dugi sunčani dani provode se na poznatim gradskim plažama, šetnje uz obalu postaju deo svakodnevnog rituala, a večeri donose prijatnu atmosferu restorana, kafića i gradskog života. Upravo zato ovaj deo turske rivijere već godinama važi za jednu od najtraženijih destinacija za letovanje.

Jedna od najpoznatijih plaža Antalije je Konyaaltı, duga gradska obala okružena planinama Taurus i modernim hotelskim kompleksima. Ovaj deo grada poznat je po velikom izboru hotela, uređenim šetalištima i sadržajima koji omogućavaju da se odmor provede u opuštenoj, ali istovremeno živahnoj atmosferi.

Foto: Promo

Upravo na ovoj obali nalazi se Porto Bello Hotel 5★ , moderan hotelski kompleks koji gostima nudi udoban smeštaj, raznovrsne sadržaje i direktnu blizinu jedne od najpoznatijih plaža u Antaliji.

Hotelski kompleks smešten je u regiji Konyaaltı, a njegova pozicija nudi savršen balans – dok je od centra grada udaljen oko 6 km, aerodrom se nalazi na približno 25 km, što svakom gostu omogućava brz i jednostavan transfer do mesta za odmor.

Foto: Promo

Hotel sa tradicijom dugom od 2002. godine, potpuno je osvežen i renoviran 2019. godine. Na prostranoj površini od 11.000 m² raspoređeno je 346 udobnih smeštajnih jedinica. Ponuda je pažljivo osmišljena da ugosti svakoga, od standardnih i prostranih porodičnih soba, preko luksuznih junior i senior apartmana, pa sve do soba potpuno prilagođenih osobama sa posebnim potrebama. Svaki kutak odiše pažnjom, nudeći gostima centralnu klimu, balkon sa delimičnim pogledom na more, kao i sve neophodne sitnice za prijatan boravak – od mini-bara i sefa, do besplatnog Wi-Fi interneta i satelitske televizije.

Foto: Promo

Gastronomski užitak počinje u glavnom restoranu „Palm“, a nastavlja se kroz raznovrsne ukuse internacionalnog à la carte restorana. Trenuci opuštanja rezervisani su za Porto Cafe ili barove pored plaže i bazena, dok se večeri mogu provesti u energičnoj atmosferi hotelske diskoteke.

Hotel ima sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu dužine oko 150 metara, od koje je odvojen ulicom. Gostima su na raspolaganju suncobrani, ležaljke i dušeci bez doplate, što omogućava prijatan boravak na plaži tokom celog dana.

Foto: Promo

U hotelu je organizovana Ultra All Inclusive usluga, gde se obroci služe po principu samoposluženja, obuhvatajući sve od doručka do ponoćne užine. Tokom čitavog dana, gosti mogu uživati u kafi, keksima, sendvičima i raznovrsnim lokalnim pićima, u skladu sa hotelskim pravilima.

Aktivnosti su prilagođene svim generacijama. Dok odrasli biraju između otvorenih i zatvorenih bazena, tobogana, tenisa, odbojke na plaži ili fitnesa, najmlađi gosti svoje uspomene stvaraju u mini klubu i dečijim bazenima. Za one koji traže dodatno opuštanje, tu su autentično tursko kupatilo i sauna, koji zaokružuju priču o odmoru koji podmlađuje.

Foto: Promo

Porto Bello Hotel 5★ je mesto stvoreno za one koji žele da letovanje provedu uz bogate sadržaje, neposrednu blizinu mora i udobnost koja se pamti.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo





Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel www.1atravel.rs, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog ž.



Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.