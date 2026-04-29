U zemlji u kojoj svake godine više od 500 mladih izađe iz sistema socijalne zaštite, mnogi od njih tog istog dana ostaju bez doma, bez sigurnosti i bez plana kuda dalje. Na papiru odrasli, a u stvarnosti prepušteni svetu koji ih nije učio kako da prežive, jer kako naučiti život, ako nikada nisi imao porodicu da te nauči?

Dok ostali slave punoletstvo kao početak slobode, za njih je to često početak borbe, borbe za krov nad glavom, za posao bez iskustva, i za dostojanstvo u svetu koji ih često ni ne vidi. Ali postoje oni koji ih vide, koji ne okreću glavu i veruju da nijedno dete ne sme da ostane samo, samo zato što je postalo punoletno.

Tatjana Dražilović, osnivač je Centra “Zvezda” krenula je da pomaže ostavljenoj deci. U emisiji "Neispričano" govorila je o tome da svaki čovek na zemlji ima dva rođendana, onaj kada je rođen i onaj kada utvrdi zbog čega je rođen.

Sa dvoje male dece i 4 kredita osnovala je Centar "Zvezda", koji je bio dom za sve mlade kojima je trebalo mesto za prespavanje, za čekanje rezultata da upišu fakultet, da dođu iz unutrašnjosti na lekarski pregled. Centar se bavi decom koja postaju punoletna i nemaju prava da budu deo doma za nezbrinutu decu.

- Mladi ljudi sve dok se redovno školuju mogu da ostanu u sistemu alternativne brige. Nažalost oni čak ni srednju školu ne dovedu do kraja. Nisu motivisani a i postavljeni su u situaciju da odlučuju sami za sebe.

Većina njih sa 18 godina izađe iz doma. Država daje i stanove nekima, ali ni to nije dobro jer zamislite nekog za koga su drugi radili sve ceo život i sada ga vi stavite u stan da žive sami, to nije dobro. Mladi ljudi koji dolaze kod nas nemaju nikakva predznanja o životnim veštinama koja su im potrebna - ispričala je.

Susret sa roditeljima po napuštanju doma

Kako kaže, najveći problem nezbrinute dece je pronalazak svog ličnog identiteta, ko su oni zapravo, zašto su tu i zašto ih svoji roditelji nisu hteli:

- Neki od njih ne poznaju svoje roditelje, neki od njih ih nađu po izlasku iz doma na ličnu inicijativu, neki se razočaraju kada ih pronađu. A poneki preuzmu odgovornost nad svojim biološkim roditeljima, iako im oni to nisu dali dok su bili mali. U smislu brige, finansijske pomoći.

Dražilović dodaje i da se vrlo često suzdržavala plakanja, kako ih ne bi to još više slomilo.

- Mladi u nekom trenutku svog života saznaju surove priče da su ostavljeni na nekoj deponiji, da su pronađeni u kartonskoj kutiji u liftu, da su dovedeni u dom a da ne znaju za biološke srodnike, da ih je čuvala baka da ih je Centar za socijalni rad uzeo.

Tu su suočavanja i sa osobama iz bliske ili dalje porodice koji su počinili suicid, a oni su to videli u nekom trenutku. Takođe, mladi koji su došli i iz nekog vida porodičnog nasilja, svakakvih ljudi ima.

"Detinjstvo im je ukradeno"

Momak koji je bio u domu, imao je sestru za koju nije znao da je u hraniteljskoj porodici, mislio je da je potpuno sam. Iako je pokušao da je obiđe i upozna, Tatjana tvrdi da te veze nikada nisu ponovno uspostavljene.

- To su odrasla dva entiteta, dvoje različitih ljudi. Imali smo kod nas devojku koja je pronađena u kartonskoj kutiji u liftu u zgradi, bez ikakve ideje ko su joj biološki roditelji i srodnici. Nema problem da o tome priča. Ona ima izmišljen datum rođenja i ime i prezime, jer ne poznaje egzaktni podaci o tome - kaže Dražilović i dodaje:

- Detinjstvo im je ukradeno. Mi do sada nismo upoznali mladu osobu koja je izmeštena iz biološke porodice a da za to nije bilo valjanog razloga. Najčešće su njihovi roditelji potpuno okrenuti sebi ili su pod psihoaktivnim supstancama ili alkoholom i to su ljudi koji ne mogu da brinu o deci.

Čim prime platu, roditelji ih kontaktiraju

Deca više puta videla siromašne majke na ulicama sa mnogo dece, a Tatjanu su pitali "zbog čega su baš onda oni ostavljeni i zbog čega ih nisu hteli".

- Roditelji tih mladih ljudi se kasnije jave svojoj deci kada vide da oni zarađuju, očekujući opet neku pomoć od njih i tražeći im novac. To je jedna vrsta povrede i meni mnogo bude žao. Kad se ta deca zaposle tek onda se sete da oni postoje, a nisu se pitali da li su imali gde da spavaju.

