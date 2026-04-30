Godinama smo slušali istu priču da medicinski radnici napuštaju Srbiju u potrazi za boljim životom. Međutim, sada se događa potpuni preokret. Sve je više onih koji se, posle rada u inostranstvu, vraćaju kući.

Među njima je i doktor Dalibor Stojanović, koji je godinama radio u Norveškoj, ali je rešio da se vrati u Srbiju. Kako je nedavno ispričao za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji, puno finansijskih sredstava je uložio da "ode preko", ali niko ga nije pripremio psihički za život i rad u inostranstvu.

Dalibor Stojanović

- Nama je nostalgija bila najveći problem. U početku kad smo otišli, to vam je ono kao da ste negde na nekom letovanju, turistički, sve vam je lepo. Ali onda shvatite da ste vi tu došli da živite i da radite na duže vreme, ostavili ste svoje roditelje, koji su u nekim starim godinama, ostavili ste prijatelje, svoje pacijente, svoj narod - rekao je Stojanović i dodao:

- Norvežani vole svoju državu i svaki čas ulažu u svoju zemlju. Kada sam to gledao, osećao sam se čudno, pa ostavio sam tako lepu zemlju i sve to što sam imao dole, a došao sam ovde, zbog čega?

Kaže i da je pored idealizacije života u Norveškoj, uvek postojalo pitanje "zašto smo mi ovde".

- Ja sam bar održavao kontakte sa mnogim našim ljudima putem društvenih mreža u Norveškoj, svi su u istom problemu, svima nedostaje svoja država, svoja domovina, pate za tim. Pitao sam ih zašto se ne vrate, a oni su mi samo odgovorili "nemamo gde da se vratimo."

Kuće u Norveškoj se ne izoluju stiroporom

Plata i troškovi u Norveškoj

Dalibor tvrdi da Norveška nije zemlja kao što je bila pre 10-15 godina.

- Norveška je jako skupa zemlja. Jeste da je meni plata bila duplo veća nego u Srbiji, ali su troškovi života u Norveškoj jako visoki. Ja se sećam kada je mene moj šef, Norvežanin, pitao da li sam zadovoljan platom, da, jesu plate veće, ali ja kada uračunam troškove života, ja sam tamo plaćen 1200 evra.

Hrana je jako skupa, jedno obično muško šišanje plaćao sam nekih 70 do 80 evra. Tada sam mu rekao da ja sve to kad platim, u Srbiji mogu mnogo više da zaradim.

