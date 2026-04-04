Uvođenje EES sistema (Entry/Exit System) predstavlja jednu od najvećih promena u načinu prelaska granica Evropske unije u poslednjih nekoliko godina.

Iako se o ovom sistemu mnogo govori, većina putnika i dalje ima jedno ključno pitanje – šta ih zaista čeka na granici u praksi.

Teorija je jedno, ali realnost na terenu često izgleda drugačije. Ljudi koji putuju ka Grčkoj žele konkretne informacije – da li će izlaziti iz vozila, koliko traje procedura, da li se uzimaju otisci prstiju svaki put i da li sve funkcioniše isto na svakom prelazu.

Odgovori na ova pitanja dolaze iz jednog izvora koji je trenutno najvredniji – iskustava stvarnih putnika. Upravo zato su poruke članova zajednice "Put do Grčke" ključne za razumevanje trenutne situacije.

Zaključak koji se nameće već na početku je sledeći: EES sistem je uveden, ali njegova primena još nije ujednačena.

Iskustva putnika – šta se zaista dešava na granici

U ovom trenutku, najtačnije informacije dolaze direktno sa granice. Situacija se menja iz sata u sat, a ono što je važilo jutros, ne mora važiti popodne.

Zato se najveći broj putnika oslanja na informacije iz Viber zajednice "Put do Grčke", gde se dele iskustva u realnom vremenu.

Članovi svakodnevno pišu koliko su čekali, kako su prošli i kakva je procedura bila u tom trenutku. Upravo ta iskustva daju najrealniju sliku.

Jovica navodi da je na jednom prelazu čekao oko 15 minuta zbog dodatne kontrole, dok je pri sledećem prelasku sve završeno znatno brže. Njegov primer jasno pokazuje da ne postoji identičan scenario.

Zoran ističe da na Evzoniju nije izlazio iz vozila i da je kontrola završena samo uz pasoš. Za njega je prelazak bio brz i jednostavan.

Miloš, međutim, opisuje potpuno drugačiju situaciju – svi putnici su morali da izađu iz automobila, fotografišu se i daju otiske prstiju, što je trajalo duže nego što je očekivao.

Ilija naglašava da trenutno ne postoji pravilo koje važi za sve i da se procedura menja u zavisnosti od trenutne gužve i organizacije rada.

Nena potvrđuje da je prvi prelazak bio detaljniji, dok su naredni bili znatno brži, što pokazuje razliku između prve registracije i sledećih prolazaka.

Zašto se iskustva toliko razlikuju

Mnoge putnike zbunjuje to što iskustva nisu ista. Međutim, razlog za to nije nepostojanje pravila, već činjenica da je sistem još u fazi prilagođavanja.

Način primene EES sistema zavisi od više faktora:

- trenutne gužve na prelazu

- broja vozila u koloni

- organizacije granične službe

- tehničkih uslova

- faze implementacije sistema

Zbog toga se dešava da dve osobe istog dana imaju potpuno različito iskustvo.

Upravo zato je korisno da se pre puta prati i stranica sa kamerama uživo iz Grčke, kao i aktuelno stanje na granicama.

Kako trenutno izgleda prelazak granice – realni scenariji

Na osnovu iskustava putnika, danas postoje tri glavna scenarija:

Brzi prolaz – samo pasoš i kratka provera

Srednji nivo kontrole – fotografisanje

Detaljna kontrola – fotografija + otisci prstiju

U slučaju velikih gužvi, procedura se često pojednostavljuje kako bi se ubrzao protok.

Privremeno ublažavanje sistema u praksi

Jedna od najvažnijih stvari koju putnici treba da znaju jeste da granične službe imaju mogućnost da privremeno ublaže EES proceduru.

To se dešava kada su gužve velike i kada postoji rizik od višesatnih zadržavanja. U takvim situacijama:

- preskače se deo biometrije

- kontrola se ubrzava

- prelazak liči na stari sistem

Važno: ovo nije ukidanje sistema, već privremeno prilagođavanje.

EES sistem Foto: Marko Karović

EES sistem detaljno – kako funkcioniše

EES (Entry/Exit System) je digitalni sistem koji beleži svaki ulazak i izlazak putnika iz EU.

Sistem prikuplja i čuva:

- podatke iz pasoša

- fotografiju lica

- otiske prstiju

- vreme ulaska i izlaska

Na osnovu toga se automatski prati boravak u EU (pravilo 90 dana u 180 dana).

Prvi ulazak traje duže jer se radi kompletna registracija. Sledeći prolazi su brži jer sistem već ima podatke.

Podaci se čuvaju do tri godine, nakon čega se brišu ako nema novih ulazaka.

Budućnost – nova EU aplikacija

Evropska unija razvija i mobilnu aplikaciju koja će omogućiti putnicima da deo procesa završe unapred.

To znači:

- samostalno skeniranje

- brži prolazak

- kraće čekanje

Zaključak – šta realno očekivati 2026

EES sistem je nova realnost, ali još nije potpuno ujednačen.

U praksi:

- neko će proći za 2 minuta

- neko za 20 minuta

- neko će izaći iz vozila, a neko neće

Zato je najvažnije:

- pratiti stanje uživo

- krenuti ranije

- biti spreman na različite scenarije

U ovom prelaznom periodu, informacije i strpljenje prave najveću razliku.

Komentari putnika

Robi: „Da vam iz prve ruke objasnim SVI/EES postupak na granici EU. Svi koji nemaju pasoš EU ili dozvolu boravka neke od zemalja EU podležu fotografisanju i uzimanju prstnih otisaka kod svakog prolaska granice. Isto važi i na aerodromima. Trenutno još ponegde ima odstupanja, jer je do 12.4. sve još testno, a od 12.4. bi sistem trebalo da radi u punom obimu, pa su moguće i veće gužve.“

Nenad: „Moje iskustvo u HR je da je pri svakom prelasku granice, i na ulazu i na izlazu, fotografisanje obavezno, dok se otisci prstiju uzimaju samo prvi put. Ako su već u sistemu, kasnije ide samo slikanje. Ono što trenutno dodatno otežava i produžava postupak jeste to što do 12.04. putnicima uzimaju pasoše i pečatiraju ih. Kako mi je rečeno, od 12.04. više ne bi trebalo da uzimaju pasoše, već samo da ide slikanje, provera od strane službenika na granici i prolazak. Teoretski, to bi trebalo da bude mnogo brže nego pasoš plus pečat, ali u praksi ostaje da se vidi.“

Željko navodi da se pri svakom ulasku i izlasku iz Evropske unije putnici slikaju i daju otiske prstiju, čak i kada u toku dana više puta prelaze granicu. Slično iskustvo podelio je i G. J., koji zbog posla često prelazi granicu i tvrdi da su njega do sada više puta fotografisali i uzimali otiske, nekada i dva puta u toku istog dana.

Vera navodi da je imala drugačije iskustvo na Malti – na ulasku je bilo slikanje i uzimanje otisaka, dok na izlasku nije bilo uzimanja otisaka prstiju. To još jednom pokazuje da se praksa razlikuje od granice do granice i da nije svuda ista ni u istom periodu.

N. D. piše da se u praksi i dalje fotografiše i uzimaju otisci, a da cela procedura nekad traje i duže nego prvi put, što je suprotno onome što deo putnika očekuje. I drugi pratioci potvrđuju da u realnim uslovima ne postoji jedno pravilo koje važi za sve prelaze i sve situacije.

Zaključak poslednjih iskustava je jasan: negde se prolazi brzo, negde se radi fotografisanje, a negde i kompletna procedura sa otiscima prstiju. Upravo zato je važno pratiti najnovije informacije neposredno pred put, jer se praksa i intenzitet kontrole menjaju u zavisnosti od gužve, prelaza i trenutne organizacije rada.