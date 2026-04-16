Budućim srednjoškolcima i brucošima ostalo je nešto više od dva meseca do završnih ispita. Na sastanku Komisije za analizu rada visokoškolskih ustanova ukazano je na neophodnost unapređenja procesa rada ovih ustanova i studijskih programa. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je najvažnije pojačati rad na nastavničkim fakultetima.

Cilj je kvalitetnije visoko obrazovanje, dinamičniji sistem koji će ići u susret potrebama obrazovanja, tržišta i društva. Samofinansirajućim studentima i ove godine biće plaćeno 50 odsto školarine, kako bi se što više mladih podstaklo da studira i stekne diplomu.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da će strateški cilj biti pojačavanje rada na nastavničkim fakultetima iz oblasti fizike, matematike, biologije, hemije i geografije, jer u tim naučnim oblastima nedostaju nastavnici.

- Radićemo i na tome da sistem visokog obrazovanja intenzivira međunarodnu saradnju, da pravimo zajedničke programe sa renomiranim svetskim univerzitetima, kao i da unapredimo programe razmene profesora i studenata - ističe ministar.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo podržava i privatne inicijative, odnosno načelo konkurencije u visokom obrazovanju, jer smatra da se kroz tržišne oblike odnosa na ovom nivou može dobiti novi kvalitet.

Novi profili, digitalizacija i funkcionisanje

U proteklih godinu dana uložena su značajna materijalna sredstva, a školska godina odvija se regularno. Dejan Vuk Stanković kaže da je najvažnije što su, uprkos dubokoj krizi, uspeli da obezbede funkcionalnu normalnost na svim nivoima obrazovnog sistema.

- Danas rade i obdaništa i osnovne i srednje škole, kao i fakulteti. To možda zvuči trivijalno, ali prošle godine to uopšte nije bilo jednostavno izvesti – obrazovanje je bilo politizovano - ukazuje Stanković.

U stručne škole uvedena su 34 nova obrazovna profila, a naredne godine biće uvedena još četiri. Važna je i digitalna transformacija obrazovanja.

- Nismo društvo bogato prirodnim resursima – naš najveći kapital su ljudi, koji garantuju blagostanje i na kolektivnom i na individualnom nivou, onda kada su što bolje obrazovani - smatra ministar.

Više od milijardu dinara biće uloženo u rekonstrukciju obrazovnih ustanova, a 600 miliona u digitalizaciju. Sledi rekonstrukcija studentskog doma u Nišu, kao i unapređenje Studentskog centra u Beogradu.