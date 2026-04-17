Slušaj vest

Oko 140.000 ljudi u Srbiji živi s psorijazom, a mnogi od njih uopšte ne traže lekarsku pomoć, iako ova hronična bolest može da izazove teške komplikacije, od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa do depresije i psorijaznog artritisa!

Psorijaza je autoimuna, nezarazna bolest kože koja izaziva crvene i ljuskave promene, a često i svrab, i može ozbiljno uticati na celo telo izazivajući upalne procese i ugrožavajući opšte zdravlje.

Udruženje "Pacijenti protiv psorijaze 3P" navodi da se procenjuje da od ove bolesti boluje između 125 i 150 miliona ljudi širom sveta, tj. dva do tri procenta svetske populacije. Vladimir Kecić, predsednik udruženja, kaže za Kurir da se veliki broj naših pacijenata ne javlja lekarima uglavnom zbog dugogodišnjeg pogrešnog shvatanja bolesti.

Pogrešno shvatanje

Psorijaza je autoimuna nezarazna bolest

- Psorijaza nije samo estetski problem već i ozbiljna doživotna bolest koja znatno narušava kvalitet života u fizičkom, psihološkom i socijalnom smislu. Uz samu bolest, često se javljaju i pridružena oboljenja poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i gojaznosti, dok se kod oko 30 odsto pacijenata razvija i psorijazni artritis. Oboleli od psorijaze često se suočavaju sa stigmom i socijalnim neprihvatanjem, što može dovesti do anksioznosti, depresije, pa čak i suicidalnih misli - objašnjava za Kurir Kecić.

Prema njegovim rečima, kombinacija različitih faktora uzrokuje bolest.

- Kod mene je to bio stres, ali može biti i genetika, pad imuniteta, određeni lekovi kao što su beta blokatori i slično. Prvi simptomi su se javili na laktovima i kolenima. Dolazi do svraba, bola, a onda i raznih komplikacija. Koža se peruta, stvaraju se rane i stvara se rizik od infekcija. Otac je bolovao od psorijaze i ja se nisam odmah javljao lekaru jer se to smatralo kozmetičkim problemom - ističe on.

Savremena terapija

Zahvaljujući najsavremenijim terapijama koje su dostupne u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Kecić naglašava da je moguće ublažavanje simptoma.

Vladimir Kecić Foto: MILENA ANDJELA/Milena Andjela/ BIRAC Communications

- Na raspolaganju je dovoljan broj lekova za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući biološku terapiju. Umerene i teške forme psorijaze mogu se kontrolisati sistemskim konvencionalnim lekovima i biološkom terapijom, a biološke lekove, koji su efikasni, pacijenti dobro podnose. Pacijenti sa srednje teškim i teškim oblicima psorijaze, kao i oni koji se suočavaju s lošim kvalitetom života zbog ove bolesti, imaju pravo na biološku terapiju, a uslov je da je pacijent lečen bar jednom od konvencionalnih sistemskih terapija koja nije dala rezultate - kaže Kecić i dodaje:

- Posebna pažnja se posvećuje onima koji imaju promene na osetljivim delovima tela, uključujući lice, kosmati deo glave, šake, stopala i genitalnu regiju. Pacijenti nemaju nijedan razlog da se ne leče s obzirom na dostupnost svih efikasnih terapija u Srbiji. Udruženje poziva sve pacijente obolele od psorijaze u Srbiji, a posebno u Leskovcu i okolini, da se obrate dermatologu i time preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom lečenju.

Foto: Shutterstock

Razgovor s dermatologom

Iz pomenutog udruženja navode da je prvi korak ka boljoj kontroli bolesti razgovor s dermatologom u lokalnom zdravstvenom centru.

- Uz odgovarajuću terapiju, bolest se može držati pod kontrolom, pacijent može imati čistu kožu i komplikacije se mogu prevenirati, a pacijentima omogućiti da se vrate svojim svakodnevnim aktivnostima bez tereta stigme i nelagodnosti. Kroz razgovor je važno objasniti kako psorijaza utiče na svaki aspekt života, a ne samo na kožu. Na taj način, dajući potpunu sliku, dermatolog može proceniti da li su potrebne promene u trenutnom lečenju - zaključuje Kecić.

Gde se javlja psorijaza na laktovima

na vlasištu

na kolenima

iza ušiju

oko nosa