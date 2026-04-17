Na promociji knjige "Horizonti smisla- Razgovori sa Darkom Tanaskovićem" održanoj juče u Vukovaru, govorio je i episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim, koji je dao osvrt na delo i istakao njegove najvažnije poruke.

On je naglasio da je profesor dr Tanasković jedan od najsvestranijih intelektualaca našeg vremena, ističući njegovu posvećenost narodu, Crkvi i otadžbini. Podsetio je da je Tanasković, između ostalog, kao stalni predstavnik Srbije pri Unesku u Parizu branio vitalne nacionalne interese, kao i da je učestvovao u radu mešovite komisije u Vatikanu povodom pitanja kanonizacije kardinala Stepinca.

- To čini i sada, ovde, svojom posetom našoj zajednici, svojim prisustvom i razumevanjem našeg položaja i svih izazova sa kojima se susrećemo. U knjizi "Horizonti smisla" profesor Darko Tanasković i gospodin Miloš Jevtić, kroz dijalog istražuju širok spektar tema koje povezuju nauku, religiju, diplomatiju i aktuelne društvene procese - istakao je episkop Heruvim.

On je naglasio da knjigu prate autobiografski prikazi iz života i nesvakidašnji bogate karijere profesora Tanaskovića u kojima, odgovarajući na pitanja svom sagovorniku, profesor govori o najupečativijim situacijama, prilikama i susretima u kojima je, kao prepoznati autoritet i priznati stručnjak, zastupao i branio srpsku poziciju.

- U razgovoru prof. Tanaskovića i gospodina Jevtića, izdvajaju se kao ključne teme: savremena geopolitika i diplomatija; odnos vere i kulture i religije i politike; značaj jezika i pisma; duhovnost i identitet naroda ali i mnoge druge. Čitaocu ove knjige ne može promaći skromnost profesora Tanaskovića koja provejava kroz mnoge iskaze i odgovore na pitanja u kojima se konstatuju ili čak pohvaljuju nebrojene profesorove zasluge i doprinosi u kulturnom, naučnom i diplomatskom polju njegovog delovanja. Tako, sa krajnjim smirenjem akademik Tanasković, odgovarajući na pitanje, primećuje da nije izabran za profesora emeritusa na Univerzitetu u Beogradu, prihvata tu tužnu činjenicu smireno i smelo i odbija da dalje komentariše razloge svoga neizbora u to počasno i doživotno univerzitetsko zvanje, takođe odbijajući da komentariše zakulisne radnje svojih kolega kojima za to ima da zahvali. Hrišćanska vrlina skromnosti provejava iz sveg lika i dela akademika Tanaskovića: „Blago siromašnima duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko” (Matej, 5:3) — poučava nas Sveto Jevanđelje. Na drugom mestu u knjizi, odgovarajući gospodinu Jevtiću na pitanje kako procenjuje svoj doprinos javnom životu, prof. Tanasković odlučno odgovara: „Čovekov javni doprinos treba da procenjuju drugi, odnosno javnost, a ne on sam, a i vreme, kao jedini nepotkupljivi sudija” (str. 144).

On je istakao i da prof. dr Darko Tanasković, uprkos svojim naučnim zaslugama koje se ne bi smele dovesti u pitanje, nije udostojen članstva u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), te da ovu činjenicu prihvata sa krajnjim hrišćanskim smirenjem iako se ona teško može objasniti i pojmiti, tim pre što je profesor član Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salcburgu i što zvanje akademika ima i kao član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske.

- Čitaoci ove knjige će imati priliku da kroz autobiografski i u nekim delovima čak i ispovedni ton, makar na trenutak, osete odgovornost i težinu krsta koji je akademik Darko Tanasković, služeći svome rodu na različitim meridijanima, nosio i, dozvolite mi da primetim, dostojanstveno i uspešno i izneo. O perfektnom stilu, bogatstvu izbora reči i jezičkom čistunstvu jednog od naših najvećih lingvista ne bih se usudio, ja neuk, ni reči da kažem. Iz vrlo informativnih i podrobnih odgovora profesora Tanaskovića koje je odgovarajući nesebično davao gospodinu Milošu Jevtiću, može se izvući mnoštvo životnih umnih saveta, izrazito mislenih poruka i oplemenjujućih pouka koje ovu knjigu čine pravom riznicom mudrosti i iskustva. Naposletku, zaključio bih svoje kratko i skromno izlaganje prenoseći konstaciju počivšeg profesora Vladete Jerotića koji je odgovarajući gospodinu Milošu Jevtiću na pitanje ko bi u budućnosti mogao da bude oslonac duhovnih kretanja srpskog naroda odgovorio - „Ima ih... Ne mnogo. Ipak, na prvo mesto bih izdvojio Darka Tanaskovića - rekao je episkop Heruvim.