Krkobabić: Novododeljene kuće u znaku višečlanih porodica

„Još 111 kuća u 79 sela Srbije danas dobija svoje nove vlasnike. Od Bujanovca, Kuršumlije pa do severa zemlje vlada veliko interesovanje“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u Palati Srbija nakon prve ovogodišnje dodele seoskih kućasa okućnicom i dodao „Ono što nas posebno raduje su višečlane porodice koje su obeležile današnji dan sa šestoro, petoro, četvoro i troje dece. Tako je osmočlana porodica stekla svoj dom u selu Mol, Opštine Ada“.

Ministar je najavio da će uskoro bitiuseljeno još novih domova: “Narednih dana će i sledeća grupa od nešto više od 100 porodica dobiti ključeve svojih kuća u selima širom Srbije, čime će ukupan broj useljenih kuća premašiti 4.200.“

Ovaj Program namenjen mladima koji žele da se osamostale i steknu svoj dom na selu je u šestoj godini sprovođenja, a interesovanje građana ne jenjava - prijave na javni konkurs pristižu svakodnevno. Prva ovogodišnja stigla je iz Bujanovca. U novi dom nedaleko od Bujanovačke banje doseliće se Nenad Marković iz Zaječara, koji namerava da se tamo bavi onlajn prevođenjem i pčelarstvom.

Današnjim potpisivanjem, mladi parovi i pojedinci, iz Palate Srbija odlaze kao vlasnici svoje prve nekretnine - što je događaj koji im menja život iz korena.

„Imamo dvoje dece i treće je na putu, a do sada smo živeli sa suprugovom porodicom u zajednici u gradu. Ne možemo da dočekamo da se uselimo u našu kuću, da imamo dvorište, svoj mir i slobodu“, rekla nam je Katarina Šipoš iz Kikinde, grada koji je rekorder današnje dodele, sa čak 17 kuća koje će biti useljene u osam sela.

Ovoga puta raznovrsnost, kako mesta u koje odlaze, tako i nacionalne pripadnosti dobitnika, veća je nego ikada. Novi domovi biće naseljeni u čak 41 jedinici lokalne samouprave. Mada Vojvodina prednjači, interesovanje je konstantno i u ostalim delovima zemlje.

Šestočlana porodica Krvavac, Biljana, Nikola i njihovo četvoro dece, zameniće buku prestonice za mirno smederevsko selo Kolari. I Lora i Aleksander Danko posle podstanarskog života u Zrenjaninu, odlaze u selo Lazarevo.

„Nameravamo da se bavimo poljoprivredom, stočarstvom, uz poslove koje sada radimo. Suprug se bavi građevinom, a ja pravim poslastice. Imamo tri sina, a škola i vrtić su nam blizu, pa će nam život biti mnogo jednostavniji“, rekla nam je Lora.

Od ove godine maksimalan iznos sredstava koji se odobrava po kući povećan na 1.500.000 dinara, ali praksa pokazuje da je moguće pronaći i značajno povoljnije nekretnine. Ovoga puta najjeftinija kuća, površine 95 kvadrata, kupljena je za manje od 600 hiljada dinara u Srpskom Krsturu opštine Novi Kneževac.