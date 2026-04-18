Srbiju i Alžir povezuje krv! Nekadašnja Jugoslavija je tokom pravične alžirske borbe za nezavisnost poslala pedeset hiljada jedinica krvi borcima koji su u Africi najskuplje platili svoju slobodu. Bio je to humani gest koji se pretvorio u večni most prijateljstva. Zlatne niti naših veza ojačavali su od tada mnogi pojedinci. Fotograf koji je svetu približio borbu i patnju alžirskog naroda Stevan Labudović i novinar i diplomata Zdravko Pečar tek su najpoznatiji u nizu ljudi sa ovih prostora koji su utkali svoj životni rad u to prijateljstvo, ostavivši trajan i dubok trag. Još jedna ličnost ističe se u tom nizu, skromni Dušan Zupan, koji se na vratima Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat pojavio na preporuku novinarke Agneze Trpkovski. Njih dvoje spaja Tanjug, novinska agencija koja je u zlatno doba često prva u svetu dobijala vesti iz udaljenih zemalja i bila na ravnoj nozi s najpoznatijim agencijama planete, a nekad i ispred njih. Upravo u takvom Tanjugu su Agneza i Dušan zajedno radili.

Foto: Viktor Lazić

Vreme promena

U ime Tanjuga Zupan se uputio u Alžir davne 1978, da tamo provede duge četiri godine. Bilo je to zanimljivo vreme mnogih promena, a on je svojim perom ostavio trag o svemu što se događalo. Malo je reći da sam bio iznenađen kada je pre manje od dve godine došao u Adligatov Muzej knjige i putovanja s kutijama od cipela punim originalnih vesti i zapisa kucanih na starim mašinama i šapirografima, povremeno pisanih i rukom. Zupan je doneo i nekoliko prelepih predmeta, kovane poslužavnike i čajnike, suvenire iz Alžira, ali i CD s vanredno značajnom digitalnom građom. Recimo, najpoznatiji spomenik Alžira, simbol cele države, posvećen Revoluciji i oslobođenju, u tom periodu se tek gradio i Zupan je svojim foto-aparatom zabeležio razne faze njegove izgradnje.

Bilo je potrebno duže od godinu dana da obradimo svu dragocenu građu u saradnji s Društvom prijatelja Alžira. Trebalo je sve to digitalizovati, načiniti selekciju tekstova i fotografija, završiti lekturu i pripremu za štampu, da bismo dragocen materijal predstavili u knjizi „Alžir - od Revolucije do evolucije“ u saradnji sa Arhivom Vojvodine.

Knjiga je pre nekoliko dana predstavljena javnosti u PTT muzeju, pred publikom koja je mnogobrojnošću i pažnjom pokazala da ovakve teme i te kako interesuju našu javnost. Starija generacija se seća vremena kad su Alžir i naše prijateljstvo bili u centru jugoslovenske medijske pažnje, a nova se divi alžirskoj prirodi, bogatoj kulturi i tradiciji, starim rimskim spomenicima, pa je sve više turističkih tura koje odvode srpske turiste u alžirske gradove, ali i duboko u pustinju.

Foto: Viktor Lazić

Borba za oslobođenje

Ambasador Alžira u Srbiji Nj. e. Fatah Mahraz je na promociji knjige podsetio na bliskost naših naroda, ulogu naših ljudi u alžirskoj borbi za oslobođenje, u kojoj je nastradalo više od milion ljudi, i zahvalio se Zupanu na objektivnom i profesionalnom izveštavanju iz Alžira, koje i sada, posle toliko decenija, ima težinu i istorijski značaj.

Član UO Adligata, socijalni antropolog i arheolog, recenzent knjige Kristijan Obšust je istakao da je knjiga dragocena za razumevanje i istraživanje jednog šireg istorijskog, društvenog i geopolitičkog konteksta, a naročito za bolje razumevanje posleratnog razvoja Alžira i važnu ulogu Tanjuga u globalnoj mreži informisanja tog vremena. Profesorka književnosti Svetlana Gradinac se osvrnula na literarne vrednosti knjige, analizirajući stil i naraciju Zupanovih zapisa, uz citiranje upečatljivih odlomaka.

Predsednik Društva prijatelja Alžira Marko Jelić je podsetio da je Alžir najveća država Afrike, arapskog sveta i Magreba, kao i jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Srbije na afričkom kontinentu. Ova knjiga nas čvršće povezuje, ova knjiga postaje oslonac budućih odnosa. Gospodin Zupan je ukazao na kvalitete alžirske diplomatije i njenu ulogu u međunarodnim odnosima, a analizirao je i stanje alžirske privrede nekad i sada.