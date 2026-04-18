Postoje delovi turske obale gde planine ne stoje u pozadini, već gotovo dodiruju more. Kemer je upravo takvo mesto – prostor gde se zelenilo borovih šuma spušta sve do obale, a vazduh nosi spoj svežine planine i topline Mediterana. Ovde pejzaž nije samo kulisa, već deo svakog trenutka boravka, stvarajući osećaj prirodne ravnoteže između odmora i energije.

Za razliku od klasičnih letovališta, Kemer ima ritam koji je istovremeno živ i smiren – jutra počinju tišinom i pogledom na planine, dani se provode između mora i hlada borova, dok večeri donose laganu šetnju i opuštenu atmosferu koja ne traži ništa osim uživanja. Upravo u takvom okruženju odmor dobija novu dimenziju, onu u kojoj se priroda i komfor spontano prepliću.

U tom ambijentu smešten je Miarosa Kemer Beach 5★– hotel osmišljen za bezbrižan porodični odmor, gde se sadržaj i prostor prilagođavaju ritmu gostiju. Nalazi se u regiji Kiriş, na oko 7 km od centra Kemera i oko 55 km od aerodroma u Antaliji, dovoljno izdvojen da pruži mir, a opet blizu svih važnih tačaka destinacije.

Hotel je otvoren 2007. godine, a poslednji put renoviran 2022. godine. Prostire se na površini od oko 60.000 m² i obuhvata tri bloka sa ukupno 361 smeštajnom jedinicom. U okviru kompleksa gostima su na raspolaganju glavni restoran, à la carte restorani i barovi, što omogućava sadržajan i organizovan boravak tokom celog odmora.

Privatna peščana plaža dostupna je putem podzemnog prolaza ispod ulice. Ležaljke i suncobrani uključeni su u cenu boravka, a raspored hotela omogućava jednostavan prelaz između bazena i mora tokom dana.

Hotel raspolaže sa 361 kompletno opremljenom smeštajnom jedinicom različitih kategorija. Svaka soba sadrži kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fen, klima-uređaj, telefon, mini-bar, set za kafu i čaj, SAT TV i balkon, pružajući sve što je potrebno za prijatan i bezbrižan boravak.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata glavni restoran na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela za doručak, kasni doručak, ručak i večeru, kao i noćnu užinu, popodnevne kolače i kafu, užine tokom dana u barovima pored bazena i na plaži, sladoled u određenim terminima, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Boravak dodatno upotpunjuju otvoreni bazeni za odrasle i decu, aqua park, teniski teren, odbojka na plaži, mini fudbal, košarka, stoni tenis, fitnes centar i bilijar. Za opuštanje su gostima na raspolaganju tursko kupatilo, sauna i parno kupatilo, koji zaokružuju celokupan doživljaj odmora.

Miarosa Kemer Beach 5★predstavlja odličan izbor za goste koji žele da spoje prirodno okruženje, sadržajan boravak i porodičnu atmosferu. U ambijentu gde se more, planine i borove šume susreću na gotovo jedinstven način, ovaj hotel nudi upravo onu meru komfora i jednostavnosti koja odmor čini potpunim.

