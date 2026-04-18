Nisu svi ratovi završeni onog dana kada utihnu poslednji pucnji. Neki ostanu da žive u grudima ljudi koji su ih prošli u tišini pogleda, u sećanjima koja ne blede i u imenima onih koji se nikada nisu vratili. Na granici između straha i hrabrosti, tamo gde čovek ostaje sam sa sobom, rađaju se priče koje ne mogu stati u istorijske knjige. Priče o braći po oružju, o zakletvi jačoj od života, o zemlji koja nije samo teritorija već zavet. Kosovo nije samo mesto. To je tlo koje pamti korake onih koji su ga branili i tišinu onih koji su za njega pali. A oni koji su ostali nose ga u sebi, svakim dahom, svakim danom. Ovo nije priča o ratu, ovo je priča o ljudima. O civilima i borcima koji su, kada je bilo najteže, postali nešto više. Koji su gledali smrti u oči, ali nisu skretali pogled. Koji su znali da možda nema povratka, ali su ipak išli napred. Priča o saborcima koji se nisu opraštali, jer su verovali da će se opet videti. Priča o narodu koji je ostao kao poslednji bedem na srpskoj zemlji, nakon što je vojska otišla.

Gost večerašnje emisije je Saša Šajkić, pripadnik elitne 72. specijalne brigade, vojnik koji je bio među poslednjima koji su napustili Kosovo 1999. godine i koji je svoje uspomene pretočio u knjigu „Da se ne pozdravljamo“, posvećenu palim drugovima.