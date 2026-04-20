Wayout: Je l’ idemo na more u Grčku?!
28. februara svi smo se probudili uz niz negativnih vesti koje su kod mnogih izazvale zabrinutost i otvorile brojna pitanja – da li će doći do eskalacije sukoba, da li je bezbedno putovati, da li su omiljene letnje destinacije i dalje sigurne? Informacije dolaze sa svih strana, komentari se nižu, a granica između realnosti i panike postaje sve tanja.
Ipak, kada se osvrnemo na činjenice – avioni i dalje redovno lete, hoteli rade punim kapacitetom, a plaže su ispunjene putnicima iz celog sveta. Turizam nije stao – naprotiv, ljudi biraju da žive, da putuju i da stvaraju uspomene.
Zato sada postavljamo jednostavno pitanje: Je l’ idemo na more?
Verovali ili ne –First Minute ponuda za leto 2026. je i dalje aktuelna!
Upravo sada je pravi trenutak da obezbedite svoje mesto pod suncem. Uz akontaciju od 299€, i popust od -5% za online rezervacije, letovanje u Grčkoj je dostupnije nego što mislite.
Grčka je jedna od najraznovrsnijih i najprivlačnijih turističkih destinacija na Mediteranu, poznata po kristalno čistom moru, bogatoj istoriji i gostoprimstvu.
U nastavku su izdvojene najtraženije regije koje nude različite tipove odmora – od mirnih porodičnih letovanja do aktivnog istraživanja prirode i kulture, uz preporuke hotela prema različitim potrebama putnika.
Halkidiki je jedna od najpopularnijih regija u Grčkoj, prepoznatljiva po svoja tri „prsta“, gde svako može pronaći idealan tip odmora. Kasandra nudi živ noćni život i bogatu ponudu, Sitonija mir i prirodu, dok je Atos poznat po duhovnom značaju.
Kada je reč o smeštaju, izbor je raznovrstan:
Za porodice i one koji traže povoljan odmor sa bazenom, dobar izbor su Hanioti Grand Victoria 3* i Akritas Hotel 3*. Ako vam je važna lokacija direktno na plaži, izdvajaju se Xenios Dolphin Beach 3* i Xenios Possidi Paradise 4*. Ovi hoteli su odličan balans između cene, lokacije i sadržaja, pa su pogodni i za parove i za grupe prijatelja.
Olimpska regija, smeštena u podnožju planine Olimp, kombinuje more, prirodu i pristupačne cene. Letovališta poput Paralije i Leptokarije nude dugu peščanu obalu i živu atmosferu.
Ponuda hotela je prilagođena različitim tipovima gostiju:
Za parove i ljubitelje modernog ambijenta tu su Paralia Beach Boutique 3* i Mistral Seaside Hotel 3*, locirani blizu mora. Porodice sa decom mogu se opredeliti za Evilion Sea & Sun 4*, koji nudi više sadržaja i komfor. Za All Inclusive odmor i viši nivo usluge, odličan izbor je Cronwell Platamon Resort 5*. Dobru opciju za goste koji žele jednostavan i povoljan smeštaj blizu centra, tu je Dafni Plus Hotel 4*.
Jonska obala pruža spoj planinskog pejzaža, zelenila i tirkiznog mora, sa slikovitim mestima poput Parge i Sivote. Ovo je idealna regija za romantičan i mirniji odmor.
Preporuke hotela zavise od vaših preferencija:
Za luksuzniji i intimniji boravak, posebno za parove, izdvajaju se Sivota Deamaris Luxury Boutique Hotel 4* (Adults Only) i Dracos Hotel 3*. Ako tražite hotel na plaži sa kompletnim sadržajem, Parga Beach Resort 5* je jedan od najboljih izbora. Dobra opcija za one koji žele balans između cene i kvaliteta, u prijatnom ambijentu, jeste Costa Smeralda 4*.
Krf je jedno od najzelenijih ostrva Grčke, sa bogatom istorijom i venecijanskim uticajem. Nudi raznovrsne plaže, ali i kulturne znamenitosti.
Što se smeštaja tiče:
Govino Bay 3* je odličan izbor za porodice, zahvaljujući apartmanskom tipu smeštaja i više prostora. Tryp by Wyndham Corfu Dassia 4* pruža viši nivo usluge i komfora, pogodan je za sve zahtevnije goste. Opera Blue Hotel 4* i Hotel Nefeli 3* su dobar izbor za goste koji žele povoljniji boravak i dobru lokaciju.
Lefkada je poznata po spektakularnim plažama i tirkiznom moru, a zahvaljujući mostu lako je dostupna. Idealan je izbor za ljubitelje prirode i aktivnog odmora.
Hoteli su raznovrsni i prilagođeni različitim stilovima putovanja:
Za miran odmor i lep pogled, preporučuju se Red Tower Hotel 4* i Oasis Hotel 3*. Odličan izbor za one koji traže moderan hotel sa bazenom i višim nivoom usluge jesteCrystal Waters Lefkada 4*, dok su Tesoro Hotel 3* i Lefkas Hotel 3* pogodni za goste koji žele dobar odnos cene i kvaliteta u blizini glavnih dešavanja.
Peloponez je regija bogata istorijom, prirodom i autentičnim grčkim ambijentom, idealna za kombinaciju odmora i istraživanja.
Izbor hotela omogućava različite tipove boravka:
Za luksuzan odmor izdvaju se Grecotel La Riviera 5* i Wyndham Loutraki Poseidon Resort 5*, dok je Grecotel Palms 4* odličan izbor za parove koji žele komfor i eleganciju. Aloe Luxury Apartments and Suites 4* je savršen za goste koji preferiraju privatnost i apartmanski smeštaj. Airotel Achaia Beach 4* i Naus Hotel 4* nude dobar balans između cene, lokacije i kvaliteta.
Tasos, poznat kao „zeleno ostrvo“, savršen je za porodični odmor i opuštanje u prirodi. Plaže su raznovrsne, a more izuzetno čisto.
Preporuke hotela:
Za direktan izlaz na plažu, odlični su Blue Sea Beach Hotel 3* i Sunrise Beach 3*. Za viši nivo usluge preporučujemo Atrium Thassos 4* i Blue Dream Palace 4*, hotele koji su idealni za goste koji žele više komfora i sadržaja. Ovi hoteli su posebno pogodni za porodice, ali i za parove koji traže prijatan ambijent.
Svaka od ovih regija u Grčkoj nudi jedinstveno iskustvo, a uz pažljivo odabran hotel možete dodatno prilagoditi svoje letovanje – bilo da vam je prioritet luksuz, porodični sadržaji, blizina plaže ili potpuni mir.
