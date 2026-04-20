Slušaj vest

28. februara svi smo se probudili uz niz negativnih vesti koje su kod mnogih izazvale zabrinutost i otvorile brojna pitanja – da li će doći do eskalacije sukoba, da li je bezbedno putovati, da li su omiljene letnje destinacije i dalje sigurne? Informacije dolaze sa svih strana, komentari se nižu, a granica između realnosti i panike postaje sve tanja.

Foto: Promo

Ipak, kada se osvrnemo na činjenice – avioni i dalje redovno lete, hoteli rade punim kapacitetom, a plaže su ispunjene putnicima iz celog sveta. Turizam nije stao – naprotiv, ljudi biraju da žive, da putuju i da stvaraju uspomene.

Zato sada postavljamo jednostavno pitanje: Je l’ idemo na more?

Foto: Promo

Verovali ili ne –First Minute ponuda za leto 2026. je i dalje aktuelna! Upravo sada je pravi trenutak da obezbedite svoje mesto pod suncem. Uz akontaciju od 299€, i popust od -5% za online rezervacije, letovanje u Grčkoj je dostupnije nego što mislite.

Foto: Promo

Grčka je jedna od najraznovrsnijih i najprivlačnijih turističkih destinacija na Mediteranu, poznata po kristalno čistom moru, bogatoj istoriji i gostoprimstvu.

U nastavku su izdvojene najtraženije regije koje nude različite tipove odmora – od mirnih porodičnih letovanja do aktivnog istraživanja prirode i kulture, uz preporuke hotela prema različitim potrebama putnika.

Halkidiki je jedna od najpopularnijih regija u Grčkoj, prepoznatljiva po svoja tri „prsta“, gde svako može pronaći idealan tip odmora. Kasandra nudi živ noćni život i bogatu ponudu, Sitonija mir i prirodu, dok je Atos poznat po duhovnom značaju.

Foto: Promo

Kada je reč o smeštaju, izbor je raznovrstan: Za porodice i one koji traže povoljan odmor sa bazenom, dobar izbor su Hanioti Grand Victoria 3* i Akritas Hotel 3*. Ako vam je važna lokacija direktno na plaži, izdvajaju se Xenios Dolphin Beach 3* i Xenios Possidi Paradise 4*. Ovi hoteli su odličan balans između cene, lokacije i sadržaja, pa su pogodni i za parove i za grupe prijatelja.

Olimpska regija, smeštena u podnožju planine Olimp, kombinuje more, prirodu i pristupačne cene. Letovališta poput Paralije i Leptokarije nude dugu peščanu obalu i živu atmosferu.

Foto: Promo

Ponuda hotela je prilagođena različitim tipovima gostiju:

Jonska obala pruža spoj planinskog pejzaža, zelenila i tirkiznog mora, sa slikovitim mestima poput Parge i Sivote. Ovo je idealna regija za romantičan i mirniji odmor.

Foto: Promo

Krf je jedno od najzelenijih ostrva Grčke, sa bogatom istorijom i venecijanskim uticajem. Nudi raznovrsne plaže, ali i kulturne znamenitosti.

Foto: Promo

Što se smeštaja tiče: Govino Bay 3* je odličan izbor za porodice, zahvaljujući apartmanskom tipu smeštaja i više prostora. Tryp by Wyndham Corfu Dassia 4* pruža viši nivo usluge i komfora, pogodan je za sve zahtevnije goste. Opera Blue Hotel 4* i Hotel Nefeli 3* su dobar izbor za goste koji žele povoljniji boravak i dobru lokaciju. Lefkada je poznata po spektakularnim plažama i tirkiznom moru, a zahvaljujući mostu lako je dostupna. Idealan je izbor za ljubitelje prirode i aktivnog odmora.

Foto: Promo

Hoteli su raznovrsni i prilagođeni različitim stilovima putovanja:

Peloponez je regija bogata istorijom, prirodom i autentičnim grčkim ambijentom, idealna za kombinaciju odmora i istraživanja.

Foto: Promo

Tasos, poznat kao „zeleno ostrvo“, savršen je za porodični odmor i opuštanje u prirodi. Plaže su raznovrsne, a more izuzetno čisto.

Foto: Promo

Svaka od ovih regija u Grčkoj nudi jedinstveno iskustvo, a uz pažljivo odabran hotel možete dodatno prilagoditi svoje letovanje – bilo da vam je prioritet luksuz, porodični sadržaji, blizina plaže ili potpuni mir.

Foto: Promo

U vremenu kada su informacije često obojene negativnim tonom, važno je osloniti se na proverene izvore i iskustvo. Wayout pažljivo prati situaciju i sarađuje isključivo sa pouzdanim partnerima kako bi vaš odmor bio siguran, bezbrižan i ispunjen uživanjem. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svim našim putnicima na ukazanom poverenju i razumevanju. Vaša sigurnost i zadovoljstvo su uvek naš prioritet.

Jer svima je jasno – Wayout uvek ima svoj “wayout”!

Foto: Promo

Foto: Promo

