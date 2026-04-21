Slušaj vest

Ima vozača u Srbiji koji odlučuju da zimske gume, posebno ako su ih već koristili nekoliko sezona, ostave na vozilima i tokom leta, pa da ih bace na jesen. Ovo je, osim bezbednosnog, i ogroman finansijski rizik.

Zimska guma je dizajnirana da bude efikasna na niskim temperaturama i onima ispod nule. Kada se asfalt leti ugreje, pa dostigne i 50+ stepeni, ona postaje meka kao plastelin. Na vrelom asfaltu, pri brzini od 100 km/h, vozilo sa zimskim gumama će se zaustaviti čak 15 do 20 metara kasnije nego ono sa letnjim. To je razlika između "skoro sam ga udario" i ozbiljnog sudara.

Za samo mesec dana intenzivne letnje vožnje, zimske gume mogu izgubiti 2-3 milimetra šare. Ako je vozač planirao da ih koristi još jednu sezonu kada na drumovima može biti snega, leda i poledice pred 1. novembar shvati da više nema zakonski minimum dubine šare.

Ne igrajte se sa bezbednošću na uštrb uštede na gumama

Oni koje pak mrzi da u jesen i proleće se cimaju sa zakazivanjem kod vulkanizera i da čekaju u redovima, odlučuju se sve više da univerzalne pneumatike iliti one poznate kao "all-season", a njihova prodaja je poslednjih godina u Srbiji značajno porasla. A da li je to zaista rešenje za sve? I da i ne!

Jeste ukoliko se vozi u većim naseljima u kojima se sneg sa kolovoza relativno brzo čisti i ukoliko se godišnje prelazi manje od 10.000 kilometara. S druge strane, nisu dobre za često putovanje na dugim relacija ili auto-putem, kao ni za agresivniji stil vožnje, kao ni za predele gde su sneg i led na putevima uobičajena pojava tokom zimskih dana.