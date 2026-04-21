Leto na zimskim gumama: Zašto je to najskuplja greška koju možete da napravite i da li su "all-season" gume prevara?
Ima vozača u Srbiji koji odlučuju da zimske gume, posebno ako su ih već koristili nekoliko sezona, ostave na vozilima i tokom leta, pa da ih bace na jesen. Ovo je, osim bezbednosnog, i ogroman finansijski rizik.
Zimska guma je dizajnirana da bude efikasna na niskim temperaturama i onima ispod nule. Kada se asfalt leti ugreje, pa dostigne i 50+ stepeni, ona postaje meka kao plastelin. Na vrelom asfaltu, pri brzini od 100 km/h, vozilo sa zimskim gumama će se zaustaviti čak 15 do 20 metara kasnije nego ono sa letnjim. To je razlika između "skoro sam ga udario" i ozbiljnog sudara.
Za samo mesec dana intenzivne letnje vožnje, zimske gume mogu izgubiti 2-3 milimetra šare. Ako je vozač planirao da ih koristi još jednu sezonu kada na drumovima može biti snega, leda i poledice pred 1. novembar shvati da više nema zakonski minimum dubine šare.
Oni koje pak mrzi da u jesen i proleće se cimaju sa zakazivanjem kod vulkanizera i da čekaju u redovima, odlučuju se sve više da univerzalne pneumatike iliti one poznate kao "all-season", a njihova prodaja je poslednjih godina u Srbiji značajno porasla. A da li je to zaista rešenje za sve? I da i ne!
Jeste ukoliko se vozi u većim naseljima u kojima se sneg sa kolovoza relativno brzo čisti i ukoliko se godišnje prelazi manje od 10.000 kilometara. S druge strane, nisu dobre za često putovanje na dugim relacija ili auto-putem, kao ni za agresivniji stil vožnje, kao ni za predele gde su sneg i led na putevima uobičajena pojava tokom zimskih dana.
Sve u svemu za univerzalne gume možemo reći da su kompromis. One nikada neće biti tako dobre leti kao prave letnje, niti zimi kao prave zimske. Za prosečnog gradskog vozača one su ekonomski opravdane, ali za maksimalnu bezbednost ipak dva seta, odnosno letnji i zimski, i dalje nemaju alternativu, jer je bezbednost uvek daleko iznad bilo kakve uštede.