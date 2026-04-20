Kušadasi je jedno od onih mesta na turskoj obali čiji identitet nije nastao samo iz turizma, već iz položaja koji je vekovima imao važnu ulogu u trgovini, pomorstvu i susretu različitih kultura. Istorija ovog grada seže hiljadama godina unazad, a njegov prepoznatljiv simbol i danas je tvrđava na ostrvcetu Güvercinada, podignuta da štiti luku. Kušadasi je ujedno i jedna od najpoznatijih polaznih tačaka ka antičkom Efesu, što ovom letovalištu daje dodatnu vrednost za putnike koji od odmora očekuju više od samog boravka uz more.

Posebnost Kušadasija leži u tome što se tokom jednog dana mogu smenjivati potpuno različiti doživljaji. Jutro može da počne na plaži, popodne na izletu do Efesa, a veče u šetnji kroz grad ili uz pogled na obalu. U blizini se nalazi i Nacionalni park Dilek, jedno od najlepših prirodnih područja ovog dela Turske, dok sam Kušadasi zadržava lagani egejski ritam koji odgovara i gostima željnim mira i onima koji vole da odmor upotpune sadržajima van hotela.

U takvom ambijentu smešten je Signature Blue Resort 5★, manji butik hotel otvoren 2021. godine, namenjen gostima koji od odmora očekuju intimniju atmosferu, direktan izlaz na plažu i dobru povezanost sa najpoznatijim mestima ovog dela Egeja.

Nalazi se u mestu Yavansu, oko 5 km od centra Kušadasija i oko 65 km od aerodroma u Izmiru, dok je antički grad Efes udaljen oko 23 km, Nacionalni park oko 25 km, a Pamukale oko 235 km.

Hotel ima ukupno 111 smeštajnih jedinica i izlazi direktno na svoju privatnu peščanu plažu, gde su gostima bez doplate dostupni suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu. Upravo ta neposredna blizina mora daje boravku dodatnu lakoću i čini ga posebno prijatnim za goste koji žele mirniji odmor uz obalu.

Sve smeštajne jedinice opremljene su balkonom ili terasom, centralnom klimom, tepihom, sefom, mini-barom, Wi-Fi internetom, LCD TV-om sa satelitskim i muzičkim kanalima, direktnim telefonom, tušem, kadom, fenom i bade-mantilom. Sobe karakterišu moderan dizajn, drveni nameštaj i posebno osmišljene zavese koje štite od sunca.

Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak, večeru, kasnu večeru, užine, poslastičarnicu, sokove od sveže ceđenog voća, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, sve po principu samoposluživanja i u skladu sa hotelskim pravilima.

Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, pri čemu je zatvoreni bazen grejan tokom zime, što omogućava uživanje u vodi i van glavne letnje sezone. Za goste koji vole večernju zabavu, hotel u ponudi ima i diskoteku, dok spa i wellness centar obuhvata tursko kupatilo (hamam), saunu, masaže i tretmane tela. Signature Blue Resort 5★ posebno će prijati gostima koji žele da odmor provedu u manjem i elegantnijem ambijentu, uz more na nekoliko koraka od sobe, ali i uz mogućnost da lako otkriju drugo lice Kušadasija – ono koje čine istorija, izleti i prepoznatljiv egejski ritam. Boravak u ovom hotelu nije usmeren samo na komfor, već i na osećaj da ste na mestu sa kojeg se Kušadasi može doživeti na pravi način.

