Tokom vazdušnih napada NATO na SR Jugoslaviju u Hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju su služili ruski i srpski patrijarh Aleksej II i patrijarh Pavle, posle koje su se "Molitvom za mir" obratili desetinama hiljada ljudi okupljenih na platou ispred najveće beogradske crkve.

Reči ovog svetog čoveka ostaće upamćene. Obrativši se narodu tog dana blaženopočivši patrijarh Pavle rekao je okupljenom narodu:

"Uvek ljudi, a nikada neljudi!"

- Budemo li zaista onakvi, kao što su bili preci naši, to jest onakvi kao što Bog od nas želi, očekuje i traži, pomoći ćemo i svome rodu, pa i neprijateljima našim da dođe mir i nama i njima, u ovoj zemlji ovako natopljenoj krvlju, kojom se ona i dalje natapa.

Reči patrijarha Pavla su su slušale pažljivo, a onda je on dodao:

- Gospode Bože Isuse Hriste, sine Božiji, i Sveti Georgije, velikomučeniče za ime Božije, pomozite i nama, da budemo onako kao što valja i trebuje. Uvek ljudi, a nikada neljudi!

Pred više hiljada ljudi na Svetosavskom platou na beogradskom Vračaru, 20. aprila tadašnji patrijarsi Srpske i Ruske pravoslavne crkve održali su liturgiju pod vedrim nebom, svi zajedno moleći se za mir.

Bombe NATO-a zasipale su teritoriju SR Jugoslavije već skoro mesec dana, ljudi su ginuli, zemlja je razarana, i u tim uslovima nije bilo mnogo poseta iz inostranstva.

Zajednička molitva

Tog 20. aprila ujutru u Beograd je sleteo avion sa patrijarhom moskovskim i cele Rusije Aleksejem Drugim. Sa njim je došlo još nekoliko arhijereja ruske crkve, a među kojima je bio i mitropolit smolenski i kalinjingradski Kiril sadašnji poglavar Ruske pravoslavne crkve.

Po završetku božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog ispred Hrama Svetog Save, patrijarh Pavle je zahvalio gostu.

- Znamo i osećamo da ste došli da se zajedno s nama pomolite Bogu i svim svetima da Gospod mira uputi mir svima u zemlji našoj koji nevino stradaju u ovoj nesreći koja nas nepravedno snađe od napada i bombardovanja NATO-a - prenela je "Politika" reči srpskog patrijarha.

On je još rekao da će ova zajednička molitva i blagoslov svetitelja ruske zemlje za naš narod biti ukrepljenje u nastojanju „da budemo narod božji dostojan imena hrišćanskog i vere pravoslavne, kojoj i vi i mi pripadamo“.

Beseda patrijarha Alekseja

Patrijarh Aleksej je u pastirskoj besedi poručio da smo svedoci vapijućeg bezakonja.

- Nekoliko silnih i bogatih zemalja sveta, koje drsko sebe nazivaju svetskim merilom dobra i zla, gaze volju naroda koji želi da živi na drugačiji način. Bombe i rakete ne zasipaju ovu zemlju zato što one nekog brane. Vojna dejstva NATO-a imaju drugi cilj – da razruše posleratni poredak u svetu, plaćen cenom izobilno prolivene krvi, i žele da nametnu ljudima njima tuđi poredak zasnovan na diktatu grube sile - rekao je patrijarh Aleksej.

Ali, nepravda i licemerje nikada neće pobediti, dodao je ruski patrijarh.

- Jer shodno drevnoj izreci, nije Bog u sili, nego u istini i pravdi - zaključio je tadašnji poglavar RPC.

Ruski patrijarh bio je u jednodnevnoj poseti. On se sastao i sa tadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem, kao i sa jednim od albanskih lidera Ibrahimom Rugovom.

Kao osvedočeni prijatelj srpskog naroda Aleksej Drugi se uvek zalagao da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije. Sinod RPC je pod njegovim predsedavanjem doneo i dokument u kojem se osuđuje samoproglašenje nezavisnosti Kosova.

Kurir/RT Balkan/Politika