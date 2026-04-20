Zakazivanje termina za venčanje kod matičara često podrazumeva čekanje i doživljava se kao suvišan i naporan korak koji kvari romantičan trenutak, pa su brojni građani Srbije predložili Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu da se uvede elektronsko zakazivanje termina kod matičara i onlajn plaćanje taksa!

Kancelarije za IT i E-upravu pokrenula je inicijativu "Ti predloži - Kancelarija za IT i E-upravu digitalizuje", u okviru koje je pozvala građane i predstavnike privrede da predlože administrativne postupke koje bi, prema njihovom mišljenju, trebalo digitalizovati u narednom periodu.

Do sada je pristiglo više od 200 predloga, među njima i e-upis na fakultete, kao i uvođenje digitalnih verzija diploma. Cilj inicijative jeste da se smanje nepotrebne procedure, papirologija i čekanje u redovima.

U kratkoj anketi na sajtu kancelarije mogu da se predlože usluge koje bi trebalo da budu dostupne onlajn, opišu administrativni problemi s kojima su se građani susreli, kao i situacije u kojima su im tražena dodatna dokumenta.

Prema dosadašnjim podacima, posebno se pokazuje interesovanje za potpunu digitalizaciju upisa dece u vrtiće, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole.

