AMSS: Oprez zbog klizavih kolovoza, u gradskim sredinama moguće saobraćajne gužve
Saobraćaj će se danas odvijati po mestimično vlažnim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
U gradskim sredinama moguće su saobraćajne gužve i usporena vožnja, dok se na ostalim putnim pravcima saobraćaj odvija bez zastoja.
AMSS savetuje vozače da budu dodatno oprezni u zonama radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavanja za kamione su oko četiri sata. Na većini drugih teretnih terminala zadržavanja su oko sat.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
