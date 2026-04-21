Slušaj vest

Saobraćaj će se danas odvijati po mestimično vlažnim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U gradskim sredinama moguće su saobraćajne gužve i usporena vožnja, dok se na ostalim putnim pravcima saobraćaj odvija bez zastoja.

AMSS savetuje vozače da budu dodatno oprezni u zonama radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavanja za kamione su oko četiri sata. Na većini drugih teretnih terminala zadržavanja su oko sat. 

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kurir.rs

