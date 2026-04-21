U crkvi Sabora Srpskih Svetitelja na Karaburmi zabeležen je čin vandalizma!

Nepoznati počinioci oštetili su freske premazujući ih crvenom bojom, što je izazvalo osudu javnosti.

Osrnavljene freske i ikone Foto: printscreen Facebook/ Palilula info

- U crkvi Sabora Srpskih Svetitelja u Pere Ćetkovića, na Karaburmi, tokom popodnevnih časova crvenom farbom prefarbane su dve freske, čime je pričinjena šteta - navodi se na Fejsbuk stranici "Palilula info".

Građanin reporter koji je prosledio snimke ovog sramnog čina istakao je da je "to napad na duhovnu baštinu".

- Ovo je sraman čin vandalizma. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih i otkrivanje odgovornih! - navodi se.

