Najnoviji član IONIQ linije čini električnu mobilnost intuitivnijom, udobnijom i relevantnijom za svakodnevne evropske potrebe

Nova tipologija „Aero Hatch“ kombinuje aerodinamičku efikasnost sa izdašnim unutrašnjim prostorom Jednostavna i intuitivna tehnologija fokusirana na svakodnevnu upotrebljivost, uz Pleos Connect infotainment sistem zasnovan na Android Automotive OS (AAOS), koji prvi put debituje u evropskom Hyundai modelu







Hyundai Motor je predstavio IONIQ 3, potpuno električni kompaktni hečbek dizajniran da električnu mobilnost učini intuitivnom, udobnom i relevantnom za svakodnevne potrebe evropskih kupaca. IONIQ 3 objedinjuje hrabar dizajn zasnovan na Hyundaijevoj filozofiji „Art of Steel“, jednostavnu i laku za korišćenje tehnologiju, kao i prostranu i udobnu unutrašnjost. Kao deo misije IONIQ linije da predvodi naprednu elektrifikaciju i povezani način života u okviru Hyundaijeve vizije „Progress for Humanity“, vozilo je oblikovano dizajnerskim pristupom koji balansira jednostavnost, preciznost i autentičnost materijala.

IONIQ 3 uvodi novu tipologiju „Aero Hatch“, sa siluetom optimizovanom za aerodinamičku efikasnost i izdašan unutrašnji prostor. Nizak i elegantan prednji deo prelazi u prepoznatljivu liniju krova koja se ravno proteže iznad prednjih i zadnjih putnika, a zatim se strmo spušta i skladno spaja sa zadnjim spojlerom. Ova geometrija maksimalno povećava osećaj prostranosti, obezbeđujući primetan prostor za glavu i unapređenu udobnost putnika na zadnjim sedištima.

„Sa IONIQ 3 donosimo hrabar dizajn, užitak u vožnji i napredne karakteristike IONIQ brenda širem krugu kupaca širom Evrope“, izjavio je Xavier Martinet, predsednik i izvršni direktor Hyundai Motor Europe. „Kreiran za stvarne, svakodnevne potrebe ljudi, IONIQ 3 kombinuje očekivani vodeći domet u segmentu i aerodinamiku sa izuzetnim nivoima prostora, udobnosti i praktičnosti. IONIQ 3 ujedno označava debi Pleos Connect infotainment sistema, koji donosi oštru grafiku, intuitivno korisničko iskustvo i široke mogućnosti prilagođavanja - podižući lestvicu u ovom segmentu.“

Ključne karakteristike:

Nova tipologija „Aero Hatch“ donosi jedinstvenu ravnotežu između aerodinamičke efikasnosti i unutrašnjeg prostora, uz očekivani vodeći koeficijent otpora vazduha u klasi od 0,263

Hyundaijev dizajnerski jezik „Art of Steel“ stvara snažne i precizne površine, upotpunjene prepoznatljivim piksel osvetljenjem i četiri centralne tačke koje referišu na slovo „H“ u Morzeovom kodu

Izgrađen na Electric-Global Modular Platform (E-GMP) Hyundai Motor Group sa 400-voltnom arhitekturom, za efikasne performanse i svakodnevnu upotrebljivost

Dve opcije baterija sa projektovanim WLTP dometom od 344 km (Standard Range), dok Long Range verzija cilja vodeći domet u klasi od 496 km

Brzo DC punjenje od 10 do 80% za približno 29 minuta, uz AC punjenje do 22 kW

Kabina nudi prostranost višeg segmenta zahvaljujući ravnom podu i „Furnished Space“ konceptu, sa pravom udobnošću za pet putnika i komfornim smeštajem tri odrasle osobe na zadnjoj klupi

Veliki prtljažni prostor od 441 litra postavlja nove standarde u segmentu i povećava svakodnevnu praktičnost, uz integrisani Megabox

Pleos Connect infotainment sistem zasnovan na Android Automotive OS (AAOS), sa intuitivnim ekranima i besprekornom povezivošću

Hyundai SmartSense sistemi asistencije vozaču, uključujući Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA) i Blind-Spot View Monitor







Kako IONIQ 3 odgovara potrebama evropskih kupaca?

IONIQ 3 je razvijen za svakodnevne vozače, mlade porodice i inovativne kupce koji funkcionalnost cene jednako kao i stil. Zasnovan na E-GMP platformi sa 400-voltnom električnom arhitekturom, vozilo nudi uravnoteženu kombinaciju efikasnosti, dometa i mogućnosti punjenja. Dostupne su dve baterije sa projektovanim WLTP dometom od 344 km (Standard Range) i 496 km (Long Range), omogućavajući kupcima izbor konfiguracije koja najbolje odgovara njihovom načinu života.







Šta definiše dizajn IONIQ 3?

IONIQ 3 uvodi Hyundaijev „Art of Steel“ dizajnerski jezik u segment kompaktnih električnih vozila. Dizajn je inspirisan sirovom napetošću i čistoćom procesa obrade čelika, sa svedenim površinama oblikovanim u nekoliko promišljenih volumena koji stvaraju snažan i precizan vizuelni utisak. Piksel osvetljenje dodatno učvršćuje IONIQ identitet, uz četiri centralne tačke koje simbolizuju slovo „H“ u Morzeovom kodu. Aerodinamička optimizacija cilja koeficijent otpora vazduha od oko 0,263. Kupci mogu personalizovati IONIQ 3 kroz jedanaest boja eksterijera, više kombinacija enterijera i točkove od 16 do 19 inča (uključujući N Line varijante). Verzija IONIQ 3 N Line podiže standardni model sportskim dizajnerskim elementima i ekskluzivnim detaljima, stvarajući snažan i dinamičan karakter.

Kako IONIQ 3 čini električnu tehnologiju jednostavnom?

Tehnologija u IONIQ 3 je osmišljena da pojednostavi svakodnevnu vožnju. To je prvi evropski Hyundai model sa Pleos Connect infotainment sistemom, zasnovanim na Android Automotive OS (AAOS), sa ekranom od 12,9 ili 14,6 inča za intuitivan pristup funkcijama vozila. Funkcije poput Hyundai Digital Key 2 omogućavaju ulazak bez ključa putem pametnog telefona ili nosivih uređaja, dok Plug & Charge, integrisani EV planer rute i V2L (Vehicle-to-Load) funkcionalnost doprinose jednostavnom iskustvu električne mobilnosti. Brzo DC punjenje od 10 do 80% traje oko 29 minuta u optimalnim uslovima, uz AC punjenje do 22 kW.







Kako IONIQ 3 pruža izuzetnu prostranost i udobnost?

Uprkos kompaktnim spoljašnjim dimenzijama, IONIQ 3 nudi prostran i fleksibilan enterijer prema „Furnished Space“ konceptu, gde su elementi raspoređeni poput nameštaja kako bi se stvorio topao i intuitivan ambijent. Dugačko međuosovinsko rastojanje i ravan pod obezbeđuju obilje prostora za noge i glavu, dok veliki prtljažnik povećava praktičnost. Integrisani Megabox pruža dodatni, diskretno sakriven prostor ispod poda prtljažnika.

U zavisnosti od paketa, dostupna su Relaxation sedišta, grejana i ventilisana sedišta i pažljivo odabrani tekstilni materijali inspirisani prirodom i italijanskim dizajnom nameštaja iz 1970-ih, uključujući reciklirane i bio-bazirane materijale. Premium audio sistem Bose, dvozonska automatska klima i ambijentalno LED upotpunjuju profinjen enterijer. Suptilni „Easter egg“ detalji raspoređeni širom vozila donose momente otkrivanja i zadovoljstva.

Kako IONIQ 3 unapređuje bezbednost i samopouzdanje vozača?

IONIQ 3 je opremljen najnovijim Hyundai SmartSense sistemima asistencije vozaču, uključujući HDA2, RSPA, Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) i Blind-Spot View Monitor (BVM), uz sedam standardnih vazdušnih jastuka. Projekcioni LED farovi sa Intelligent Front-Lighting System (IFS) i dinamičko pozdravno osvetljenje dodatno unapređuju vidljivost i bezbednost.

Razvoj i proizvodnja za Evropu

IONIQ 3 je dizajniran u Evropi i proizvodi se u fabrici Hyundai Motor Türkiye u Izmitu, potvrđujući posvećenost lokalnom razvoju i proizvodnji. Sa efikasnim električnim pogonima snage do 107,8 kW (147 KS), obrtnim momentom od 250 Nm i maksimalnom brzinom od 170 km/h, IONIQ 3 je osmišljen da se savršeno uklopi u savremeni evropski način života.

Tehničke specifikacije

Dimenzije (mm) Dužine 4.155 (Base) / 4.170 (N line) Širina 1,800 Visina 1.505 Međuosovinsko rastojanje 2.680 Visokonaponska baterija Kapacitet 42,2 kWh (Standardni domet) / 61 kWh (Produženi domet) Punjenje DC brzo punjenje (10 – 80% za oko 29 min (Standard) / 30 min (Long), AC punjenje11 kW V2X (standard), 22 kW V2X (opciono) Performanse pogona Maksimalna brzina 170 km/h 0-100 km/h 9,0 s (Standard) / 496 km (Long) Projektovani domet vožnje (WLTP) 344 km (Standard) / 496 km (Long) Snaga elektromotora Prednji pogon; 107,8 kWh (147 KS) / 99,5 kW (135 KS) Maksimalni obrtni moment 250 Nm Koeficijent otpora vazduha 0,263 Pneumatici 205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19 Zapremina prtljažnika 441 l (322 l prtljažnik, 119 l Megabox) Masa vozila 1.550 – 1.580 kg Boje eksterijera dostupne pri lansiranju Atlas White Solid, Phantom Black Pearl, Lumen Gray Pearl, Aurora Gray Pearl, Vibrant Blue Pearl, Ice Blue Pearl, Fierce Red Solid, Fierce Red Matte Boje enterijera Crna, Bež / Siva, Plava / Siva, Crna sa crvenim akcentima (N Line)

Napomena: Podaci o potrošnji energije i performansama nisu konačni i podložni su homologaciji. Specifikacije i oprema mogu se razlikovati u zavisnosti od tržišta i mogu se menjati bez prethodne najave.







