Slušaj vest

U Španiji će s groba Vjekoslava Maksa Luburića, upravnika sistema logora NDH i jednog od najzloglasnijih ustaških komandanata, biti uklonjeni svi fašistički i ustaški simboli, i biće postavljena tabla sa eksplicitno navedenim njegovim zločinima tokom Drugog svetskog rata!

Odluka je doneta uoči 57. godišnjice njegove likvidacije, kao i 81 godine od proboja logoraša iz Jasenovca, a španski socijalisti su čak nedavno zatražili i da bude iskopan!

Foto: Privatna arhiva

Luburićev spomenik uvršten je u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sećanju, a u skladu sa Zakonom o demokratskom sećanju, donetom 2022. godine.

Lokalne vlasti u Karkahenteu, u pokrajini Valensiji, gde je sahranjen, ali i pojedine političke stranke, zalagale su se da se Luburićevi posmrtni ostaci ekshumiraju i izmeste. Ipak, to se, bar zasad, neće dogoditi zbog pravnih i administrativnih prepreka.

Pojedine stranke u Španiji su tražili da se njegovo telo izmesti. Foto: Privatna arhiva

- Poznat kao Mesar, Vjekoslav Luburić bio je jedan od rukovodilaca koncentracionog logora smrti Jasenovac, gde su ubijene hiljade Srba, Jevreja, Roma i komunista. Po završetku Drugog svetskog rata Luburić se nastanio u Španiji pod zaštitom Frankove diktature, gde je vodio normalan život pod lažnim imenom. Ovaj spomenik, prema obavezujućem izveštaju Tehničke komisije za simbole i elemente suprotne demokratskom sećanju, predstavlja veličanje fašizma i njegovih protagonista, što je nespojivo s demokratskim vrednostima i sa obavezom sećanja, reparacije i dostojanstva žrtava - navodi se u saopštenju španskog ministarstva za teritorijalnu politiku i demokratsko sećanje:

- Odluka je već dostavljena zainteresovanim stranama, kao i nadležnim regionalnim i lokalnim administracijama, kako bi se obezbedilo hitno uklanjanje grba fašističkog ustaškog režima u Hrvatskoj sa spomenika i iz javnog prostora, kao i postavljanje interpretativnih elemenata koji će pružiti rigoroznu, istinitu istorijsku kontekstualizaciju u skladu s principima Zakona o demokratskom sećanju.

Vjekoslav Maks Luburić Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

Spomenik podignut 1976. godine bio je često meta protesta i napada antifašista, dok su lokalne vlasti u više navrata ukazivale da predstavlja moralni i društveni problem. Luburićevim potomcima su predlagali da se posmrtni ostaci premeste na neku drugu lokaciju, ali je to kategorično odbijeno.

Razmatrana je i mogućnost prinudne eksproprijacije, ali se od nje odustalo uz procenu da 2026. godine ističe 50 godina pogrebne koncesije. Ali računica im je bila, ispostaviće se, pogrešna.

Kada je PSPV (Socijalistička partija Valensije) 2025. ponovo pokrenuo inicijativu i tada se ispostavilo se da je zapravo znatno duži rok - čak 99 godina, jer se grob pravno vodi kao panteon, a ne kao obična grobnica.

To je praktično onemogućilo da se do 2075. izvrši fizičko uklanjanje svega što ima veze za zločincem, ali bar će biti maknuti ustaški simboli i svakome ko bude prolazio tuda jasno će se dati do znanja šta je činio krvnik, čiji je monstruozni mozak osmislio jedini logor za decu na teritoriji cele porobljene Evrope i čijih su se zlodela gnušali i nacisti.

- Znajući da ćemo u svakom sudskom postupku izgubiti, smatramo da je jedino moguće rešenje da se apeluje na dijalog s porodicom. Mislimo da ova osoba, zbog onoga što predstavlja, ne može imati tako istaknuto mesto na groblju jer izaziva duboko uznemirenje - rekla je gradonačelnica Karkahentea Karolina Alminjana.

Foto: Screenshot

Dok Luburić, kojeg Marko Perković Tompson uporno veliča na koncertima, i dalje počiva na groblju u Španiji, njegove žrtve nemaju mir.

Foto: Privatna Arhiva

- Dobro je što je napravljen makar mali pomak u priznavanju monstruoznosti zločina koji se desio. Međutim, žestoko se kasni za mnoge stvari - kaže za Kurir Darinka Petrović (89), rođena Gligić, iz Pakraca, koja je kao četvorogodišnja devojčica 1941. odvedena u Jasenovac.

Foto: Privatna Arhiva

Njen otac je streljan, brat, beba od svega godinu dana, preminuo je u logoru, majka i starija sestra odvedene su u Nemačku, dok je ona u Jasenovcu ostala s bratom i sestrom. Pamti strah, glad, viku i pucnjavu:

- Ljuta sam jer nije bilo pravde. Najveći zločinci su pobegli svuda po svetu i niko pred sudom nije odgovarao za ono što je učinjeno. A logor pamtim i danas. To je obeležilo moj život, kao i živote svih onih ljudi koji su imali sreće da prežive.

Iz pres-službe Grada Valensije za Kurir su naveli da je ovaj slučaj u nadležnosti opštine Karkahente i ministarstva za teritorijalnu politiku i demokratsko sećanje, ali od njih još nismo dobili odgovor.



Pupovac: Kad bi mladi Hrvati znali ko je bio, ne bi pevali o njemu

Milorad Pupovac Foto: Beta Hina Damir Sencar



Milorad Pupovac, poslanik u Hrvatskom saboru i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), pozdravio je odluku španske vlade.

- To je važan primer kako treba postupati u slučajevima veličanja zločinačkih režima i njihovih pripadnika kao što je bio režim NDH i sam Maks Luburić. On je jedan od najvećih zločinaca ustaškog pokreta. Njegova egzekutivna zločinačka odgovornost u logorskom kompleksu Jasenovac je najveća. Mladi ljudi ni o njemu ni o NDH ne znaju dovoljno, a kad bi znali, ne bi se povodili za onima koji o njemu pevaju pesme. Nadam se da će Hrvatska ovaj primer dosledno slediti na svojoj teritoriji, u skladu sa svojim zakonima - kaže Pupovac za Kurir.



Miodrag Linta: I ostale države da slede primer Španije

Linta podsetio na jeziv zločin na ovom mestu Foto: Kurir Televizija

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže za Kurir da "snažno pozdravlja odluku španske vlade da na konkretan način pokaže svoju opredeljenost poštovanju antifašizma, koji je jedan od temelja civilizovanog sveta".

- U Hrvatskoj se od dolaska Franje Tuđmana odvija dobro osmišljena kampanja revizije istorije i rehabilitacije ustaštva. Luburić i ustaški zlikovci se smatraju borcima za nacionalno oslobođenje. Bivši zaštitnik građana u Hrvatskoj Lora Vidović u svom izveštaju iz 2018. jasno je rekla da su ustaški simboli postali sve vidljiviji i da političari i mediji umanjuju i negiraju zločine ustaškog genocidnog režima. Situacija u Hrvatskoj je sada drastično gora vezano za fašizaciju hrvatskog društva nego pre osam godina - upozorava Linta i dodaje da bi bilo važno za mir i istinsko poštovanje žrtava ustaškog genocida i njihove potomke da i ostale države donesu istu meru ako na njihovoj teritoriji postoje ustaški simboli.



Ko je bio Vjekoslav Maks Luburić

Vjekoslav Maks Luburić Foto: Arhiv

- Rođen je u mestu Humac, kod Ljubuškog, 6. marta 1914, a ubijen u Karkahenteu 20. aprila 1969.

- Bio je hrvatski ustaški oficir i komandovao je sistemom koncentracionih logora u NDH

- Lično je nadgledao i predvodio genocid pre svega nad Srbima, ali i Jevrejima i Romima u NDH

- Zbog svoje umešanosti u brojne ratne zločine stekao je reputaciju najbrutalnijeg među ustaškim zapovednicima i dobio nadimak Mesar

- Kada su 21. decembra 1941. ustaške jedinice pod Luburićevom komandom umarširale u Prkos Lasinjski, kod Bosanskog Petrovca, rekao je: "Moramo da ubijemo sve, do poslednjeg čoveka, čak i deteta. Njihova deca bi, kad porastu, bila naši neprijatelji i sva kasnija pokolenja bi upoznali s tim šta smo mi ovde radili - zato moramo uništiti sve srpsko stanovništvo, pa i decu!"

- Pacovskim kanalima je pobegao u Španiju, gde se krio pod imenom Visente Perez Garsija

- Održavao je bliske odnose sa Antom Pavelićem, dok se nisu 1955. razišli u stavovima oko delovanja protiv nove jugoslovenske države

- Luburić je 1957. osnovao emigrantsku terorističku organizaciju Hrvatski narodni otpor