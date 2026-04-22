Slušaj vest

Sezonske alergije i virusne infekcije trenutno se preklapaju i često imaju slične simptome, zbog čega ih je ponekad teško razlikovati bez dodatne dijagnostike.

Šta se dešava ukoliko se ove dve neprijatnosti spoje i kako da i pored polena lakše dišemo, za "Puls Srbije", otkrio je dr Saša Milićević pedijatar i pulmolog.

- Sad je sezona alergija uveliko, ali sezona virusa, nažalost, još nije prošla, pa se te dve stvari često preklapaju, a simptomi su veoma slični. Ako neko ima svrab u nosu, svrbež očiju, kijanje ili kašalj, to može biti znak alergije, ali može biti i početak virusne infekcije, bez obzira da li je reč o detetu ili odrasloj osobi - rekao je Milićević.

dr Saša Milićević - pedijatar i pulmolog Foto: Kurir Televizija

Kako razlikovati alergiju od virusne infekcije?

Kako kaže, osnovna razlika je u tome što kod virusnih infekcija najčešće postoji temperatura, iako ne mora uvek, kao i osećaj malaksalosti i slabiji apetit, dok se kod alergijskih reakcija temperatura uglavnom ne javlja. Osoba može biti neraspoložena i umorna, ali bez povišene temperature.

- Zbog toga se u praksi rade dodatne analize, poput krvne slike ili briseva, kako bi se utvrdilo o čemu se tačno radi. Međutim, kod osoba koje prvi put imaju ovakve simptome, na početku nije lako razlikovati alergiju od virusne infekcije. Osobe koje imaju preosetljivost na polen i trave trebalo bi preventivno da počnu sa terapijom na vreme, jer kada polen krene u većim koncentracijama, lekovi iz grupe antihistaminika imaju slabiji efekat.

Visoke koncentracije ambrozije u vazduhu Foto: Shutterstock

- U situaciji kada se istovremeno jave i alergija i virusna infekcija, klinička slika može biti izraženija. Tada se često javlja otok sluznice nosa i pojačani simptomi sa obe strane. Ipak, antihistaminici mogu olakšati stanje jer smanjuju sekreciju iz nosa, pa pomažu i kod virusnih simptoma poput rinovirusa ili respiratornog sincicijalnog virusa. U svakom slučaju, ako se simptomi kombinuju ili pogoršavaju, preporučuje se javljanje lekaru. Antibiotici se ne koriste, jer ne deluju ni na alergije ni na virusne infekcije, dok se za ublažavanje simptoma mogu koristiti uobičajene kapi za nos, fiziološki rastvor ili rastvor morske soli - za Kurir televiziju, zaključio je Milićević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.