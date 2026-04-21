Čuveni srpski zmijolovac Vladica Stanković ovog puta nije imao posla sa zmijama ili insektima, kao što smo navikli, već sa nečim mnogo opasnijim.

Naime, na svom Instagram profilu "udruzenje_poskok" podelio je snimak iz okoline Prokuplja u kome se vidi šta se dešava kada se kune usele u krov jedne kuće i tu naprave sklonište. Prizor koji ga je dočekao bio je potpuni haos, jer je prostor bio prekriven izmetom, a šteta ogromna.

- Ludilo šta su napravile. Kakvu su jazbinu napravile. Nezgodno je i za snimanje. Vidite koliko ima izmeta, ko zna koliko vremena su one tu - rekao je Stanković na snimku, dok je pokazivao unutrašnjost krova.

Kune nisu štedele ni izolaciju, a staklena vuna je gotovo uništena.

- Ovo je dobro za horor. Razvalile su sve što su mogle - zaključio je.

Iako na prvi pogled deluju bezazleno, kune mogu napraviti ozbiljnu materijalnu štetu kada se nasele u kućama. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno na vreme reagovati i zaštititi dom od neželjenih podstanara.