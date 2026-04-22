Povodom 22. aprila - Dana sećanja na srpske žrtve genocida u NDH, i godišnjice proboja zatočenika iz koncentracionog logora Jasenovac 1945. godine, odajemo duboku počast svim nevino stradalim žrtvama ustaškog režima. Srbija ima moralnu i istorijsku obavezu da pamti stradanje svog naroda, da neguje kulturu sećanja i da istinu prenosi budućim generacijama, kako se takvi zločini nikada više ne bi ponovili. Sećanje nije samo dug prema prošlosti, već i opomena za budućnost, napominju Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, kopredsednici Srpskog pokreta obnove i narodni poslanici.

- Najoštrije osuđujemo sve učestalije pokušaje revizije istorije, umanjivanja ili negiranja zločina, kao i svako veličanje ustaškog režima. Takve pojave predstavljaju opasan udarac istini, pravdi i pomirenju u regionu. Pozdravljamo najavu predsednika Republike Srbije o izgradnji Spomen-kompleksa u Donjoj Gradini, koji će trajno svedočiti o stradanju Srba, Jevreja i Roma i biti mesto sabornog sećanja, poštovanja i opomene - kažu Čotrić i Jugović:

Ustaše ubijaju logoraše Jasenovca Foto: CBW / Alamy / Profimedia

- Smatramo da je neophodno da država i društvo učine dodatne korake u negovanju kulture sećanja. Predlažemo da od naredne godine svakog 22. aprila prvi čas u svim školama u Srbiji bude posvećen sećanju na žrtve genocida u NDH. Takođe, pozivamo medije da taj dan obeleže dostojanstveno i odgovorno, a institucije da organizuju komemorativne skupove uz učešće predstavnika državnog, političkog i verskog vrha.

Dodaju da se zalažu da se u Beogradu izgradi odgovarajuće spomen-obeležje posvećeno žrtvama genocida, kao i da se kreira jedinstven simbol sećanja koji će biti prepoznatljiv i dostojanstveno istican svakog 22. aprila.