Nošenje određene vrste donjeg veša može uticati na pojavu urinarnih infekcija!

Iako tange nisu direktan uzročnik, njihova struktura i materijali mogu povećati rizik od prenošenja bakterija i razvoja infekcije, posebno u određenim situacijama i uz nepravilno održavanje higijene.

Na ovo je upozorila internista-nefrolog prof. dr. Nikolina Bašić Jukić.

- Jesu li tange povezane sa mokraćnim infekcijama? E pa jesu, one nisu direktan uzročnik mokraćnih infekcija. Ali da, povećavaju rizik mokraćne infekcije. Zašto? Prvo, najčešće su od sintetičkog materijala - objasnila je ona na svom Tiktok nalogu.

Navela je da mehanički dolazi do prenosa bakterija iz analnog područja prema mokraćnoj cevi, što doprinosi razvoju klica.

- Ako već nosite tange, onda ih češće menjajte, koristite pamučne, nakon treninga obavezno promenite tange, po mogućnosti nosite klasične ženske gaćice, jer ako imate infekt, onda zasigurno treba da izbegnete nošenje tangi, barem u tim situacijama dok se infekcija ne smiri - napomenula je ona.