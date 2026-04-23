Slušaj vest

Ovogodišnja letnja sezona donosi relativno stabilne cene letovanja u Turskoj, koje se najčešće kreću po osobi od oko 260 evra za aranžman noćenja sa doručkom autobuskim prevozom, do više od 1.200 evra za all inclusive hotel sa avionskim prevozom u vrhuncu sezone.

Većina organizatora putovanja iz Srbije već je objavila prve polaske od sredine juna, dok poslednji standardni termini u ponudi “padaju” u prvoj polovini septembra, što praktično definiše punu sezonu odmora.

Gratis boravak za jedno ili dvoje dece

Za porodice je važno napomenuti da gotovo sve velike agencije nude i specifične pogodnosti, najčešće gratis boravak za jedno ili dvoje dece, što značajno utiče na konačnu cenu aranžmana.

Turska ove godine, po proceni turističkih poslenika, može očekivati nešto veći broj turista iz Srbije, jer kao i naša zemlja nije članica EU i Šengen zone i ne primenjuje EES sistem, pa dolazak u nju, bar avionom, neće iziskivati sate čekanja na granici. Autobusom hoće, jer ćete morati da prođete kroz zemlje EU.

Kušadasi - Najpovoljnija destinacija za autobuska putovanja

Foto: Shutterstock

Kušadasi i dalje važi za jednu od cenovno najdostupnijih destinacija za turiste iz Srbije, posebno za autobuske aranžmane. Prvi standardni polasci u ovoj sezoni kreću već od sredine juna, sa tipičnim boravkom od 11 dana, odnosno 10 noćenja, što je model koji dominira u ponudi većine agencija.

Kada je reč o autobuskom prevozu, raspone cena se kreće od 259 evra po osobi u junu za 10 noćenja sa doručkom u hotelu sa dve zvezdice, preko 350-450 evra za 10-dnevni polupansion u hotelu sa tri zvezdice u julu, do all inclusive aranžmana po ceni od 650-850 evra za 10 dana u hotelu sa četiri zvezdice u avgustu.

Ako se odlučite za letovanje u Kušadasiju sa avionskim prevozom, noćenje sa doručkom u junu u hotelu sa tri zvezdice može vas stajati 650 evra, tokom jula i avgusta all inclusive aranžman u hotelu sa četiri zvezdice ide u rasponu od 850 do 1.050 evra, dok je all inclusive varijanta sa avionskim prevozom u avgustu u hotelu sa pet zvezdica 1.200 evra po osobi.

Po ovim ponudama domaćih turističkih agencija, najčešći model pogodnosti za decu podrazumeva da dete do 6 ili 7 godina ima gratis smeštaj, dok dete do 12 godina ostvaruje popust od 30 do 50 procenata. U porodičnim sobama često je omogućeno da dvoje dece boravi bez dodatne doplate za smeštaj.

Marmaris - Popularan među mlađim turistima

Marmaris je destinacija koja cenovno spada u srednji segment turskog turizma. Autobuski aranžmani su i dalje relativno povoljni, ali su avionski paketi znatno skuplji zbog dužine puta.

Marmaris Foto: Denis Belitsky/Shutterstock

Sa autobuskim prevozom u Marmarisu je u junu moguće letovati 10 dana uz noćenje sa doručkom po ceni od 259 evra po osobi u hotelu sa dve zvezdice. U julu polupansion u hotelu sa tri zvezdice staje od 315 do 445 evra, dok je u avgustu cena all inclusive aranžmana u hotelu sa četiri zvezdice od 485 do 645 evra.

Avionski prevoz i 10-dnevni aranžmani u Marmarisu imaju raspon cena od 750-850 evra za noćenje sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice u junu, preko 990-1.100 evra za all inclusive u hotelu sa četiri zvezdice u julu, do 1.300 evra za all inclusive u hotelu sa pet zvezdica u avgustu.

U Marmarisu dete do 2 godine najčešće plaća samo takse, dok dete do 12 godina ostvaruje popust od 30 do 50 procenata.

Bodrum – I dalje ekskluzivna destinacija

Bodrum je tradicionalno jedna od skupljih destinacija na turskoj zapadnoj obali, što se jasno vidi i u cenovnicima za ovu sezonu. Veći broj hotela sa četiri i pet zvezdica, kao i reputacija destinacije kao mesta za zahtevnije goste, utiču na to da su prosečne cene ovde u startu više nego u drugim letovalištima.

Za autobuski prevoz najniža cena je 299 evra za noćenje sa doručkom u junu u hotelu sa tri zvezdice, preko polupansion u hotelu sa tri zvezdice u julu po ceni 395-520 evra po osobi, do avgustovskog all inclusive aranžmana u hotelu sa četiri zvezdice po ceni od 585 do 760 evra po osobi.

Kada je reč o avionskom prevozu, najjeftinije letovanje u Bodrumu moguće je u junu u hotelu sa tri zvezdice za od 820-920 evra po osobi za noćenje sa doručkom, u julu all inclusive aranžman u hotelu sa četiri zvezdice košta 980-1.180 evra, dok je u avgustu najviša cena za all inclusive aranžman u hotelu sa pet zvezdica od 1.350 do 1.450 evra po osobi.

Foto: Shutterstock

U Bodrumu dete do 6 godina najčešće ima gratis smeštaj, dok dete do 12 godina ostvaruje popust od 25 do 40 procenata. Drugo dete u porodici često dobija dodatni popust, najčešće oko 50 procenata.

Alanja - Široka ponuda all-inclusive hotela

Alanja je jedna od najtraženijih destinacija među turistima iz Srbije, pre svega zbog velikog broja hotela sa all inclusive uslugom i stabilnog odnosa cene i kvaliteta. U ovoj sezoni primetno je blago povećanje cena u odnosu na prethodnu godinu, ali destinacija i dalje ostaje među najkonkurentnijima na turskom tržištu.

Letovanje u Alanji sa autobuskim prevozom košta od najnižih 285 evra u junu za noćenje sa doručkom po osobi, preko all inclusive aranžmana u julu u hotelu sa četiri zvezdice po ceni od 455 do 620 evra, do najviših 685-845 evra za all inclusive uslugu u hotelu sa četiri zvezdice u avgustu.

Ako izaberete aranžman sa avionskim prevozom, u junu je u hotelu sa tri zvezdice noćenje sa doručkom 790-890 evra po osobi, u julu je all inclusive u hotelu sa četiri zvezdice 920-1.120 evra, dok je u avgustu all inclusive letovanje u hotelu sa četiri zvezdice od 1.300 do 1.400 evra po osobi.

U Alanji je veoma čest model u kojem prvo dete do 12 godina ima gratis smeštaj, dok drugo dete ostvaruje popust od oko 50 procenata. Bebe do dve godine starosti najčešće plaćaju samo aerodromske i boravišne takse.

Foto: Youtube Printscreen

Antalija - Najširi raspon cena na tržištu

Antalija je i dalje centralna tačka turskog turizma i destinacija sa najvećim brojem hotela visokih kategorija. Upravo zbog toga ovde postoji i najširi raspon cena - od relativno pristupačnih aranžmana do luksuznih resorta koji značajno prelaze prosečne budžete.

Autobuskim prevozom letovanje u Antaliji, aranžman 10 noćenja sa doručkom, moguć je u junu za 310 evra po osobi, u julu all inclusive aranžman u hotelu sa četiri zvezdice staje 495-665 evra, dok je u avgustu taj aranžman u rasponu od 735 do 895 evra po osobi.

Avionski prevoz ima raspon cena od 820-920 evra po osobi za noćenje sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice u junu, preko all inclusive varijante u hotelu sa četiri zvezdice od 980 do 1.180 evra u julu, do all inclusive letovanja u hotelu sa pet zvezdica u avgustu po ceni od 1.450 do 1.600 evra po osobi.

U Antaliji je standardna pogodnost da jedno dete do 12 godina ima gratis smeštaj, dok drugo dete često ostvaruje popust od oko 50 procenata.

Razlika između autobusa i aviona i do 500 evra po osobi

Na osnovu ponuda vodećih turističkih agencija iz Srbije može se zaključiti da Kušadasi i dalje ostaje najpovoljnija destinacija za turiste koji putuju autobusom.

Najveći rast cena tradicionalno se beleži između juna i avgusta, kada potražnja dostiže vrhunac, a razlika u ceni za isti hotel u tom periodu može iznositi i do 40 procenata.

Razlika između autobusnog i avionskog prevoza za isti tip smeštaja u proseku iznosi između 300 i 500 evra po osobi, pri čemu je ta razlika najizraženija kod udaljenijih destinacija poput Antalije i Bodruma, dok je najmanja kod Kušadasija.