Započet postupak za isplatu 50 odsto školarina samofinansirajućim studentima za školsku 2025/2026 Ministarstvo prosvete u saradnji sa Upravom za trezor, Bankom Poštanska štedionica i visokoškolskim ustanovama započelo je postupak u cilju isplate sredstava samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u školskoj 2025/2026. godini, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate.

Za ove potrebe Ministarstvo prosvete opredelilo je 4 milijarde dinara. Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisne predmete u školskoj 2024/2025. godini ukupno je isplaćeno 2.354.727.398,68 dinara za ukupno 53.892 samofinansirajuća studenta, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.



Nakon više produženja rokova za postupanje visokoškolskih ustanova i prijavu studenata za Studentsku karticu, kako bi im se isplatilo 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2024/2025. godini, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, na dinarske platne račune, Ministarstvo je zaključno sa 20. aprilom izvršilo isplatu na račune 1.005 studenata, u ukupnom iznosu od 27.596.371,00 dinara, čime je okončana isplata za školsku 2024/2025.godinu.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava već da podatke dostavljaju visokoškolske ustanove , ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.