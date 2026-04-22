U skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde izveli su danas, uoči 23. aprila - Dana Vojske Srbije, počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase Kalemegdanskog parka.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je izaslanik predsednika i vrhovnog komandanta ministar odbrane Bratislav Gašić.

Povodom Dana Vojske Srbije Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Među okupljenim građanima nalazili su se i pobednici ovogodišnjeg konkursa "Naš vojnik, naš heroj" kojima je ministar Gašić, nakon izvršenja paljbe, čestitao i uručio koine Ministarstva odbrane.

Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su i komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović.

Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je podignut Drugi srpski ustanak, koji je postavio temelje stvaranja moderne srpske države i njene vojske.

3mls_5391_1776691730.jpg
provera_obucenosti_vojnika_generacije_mart2026_2_1776347015.jpg
mls_8932_1776346438.jpg