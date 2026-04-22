Počasna artiljerijska paljba povodom Dana Vojske Srbije! Grmelo sa Kalemegdana, prisustvovao i ministar Gašić (foto)
U skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde izveli su danas, uoči 23. aprila - Dana Vojske Srbije, počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase Kalemegdanskog parka.
Počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je izaslanik predsednika i vrhovnog komandanta ministar odbrane Bratislav Gašić.
Među okupljenim građanima nalazili su se i pobednici ovogodišnjeg konkursa "Naš vojnik, naš heroj" kojima je ministar Gašić, nakon izvršenja paljbe, čestitao i uručio koine Ministarstva odbrane.
Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su i komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović.
Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je podignut Drugi srpski ustanak, koji je postavio temelje stvaranja moderne srpske države i njene vojske.