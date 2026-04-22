U skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde izveli su danas, uoči 23. aprila - Dana Vojske Srbije, počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase Kalemegdanskog parka.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je izaslanik predsednika i vrhovnog komandanta ministar odbrane Bratislav Gašić.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Među okupljenim građanima nalazili su se i pobednici ovogodišnjeg konkursa "Naš vojnik, naš heroj" kojima je ministar Gašić, nakon izvršenja paljbe, čestitao i uručio koine Ministarstva odbrane.

Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su i komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović.