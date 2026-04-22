U susret Danu Vojske Srbije, danas je u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu priređen svečani skup na kojem su sumirani rezultati rada u prethodnoj godini i uručene nagrade i priznanja najistaknutijim pojedincima u Generalštabu Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović je u svom obraćanju podsetio na dugu i slavnu istoriju srpske vojske i istakao da je Dan Vojske Srbije praznik svih građana, dan kada se prisećamo vrednosti koje nas kao narod određuju — slobode, časti, odgovornosti i, nadasve, ljubavi prema otadžbini.

"Istorija srpske vojske, koja je bila i ostala stub odbrane države i simbol snage i požrtvovanja, istorija je herojstva, hrabrosti i časti. Od Prvog i Drugog srpskog ustanka, preko srpsko-turskih ratova, slavnih pobeda i herojstva u balkanskim i Prvom svetskom ratu, do herojske odbrane od najmoćnijeg vojnog saveza u ljudskoj istoriji, srpski vojnik je uvek pokazivao da snaga jedne vojske ne leži samo u oružju, već u karakteru, odlučnosti i veri u pravednost svoje borbe. Setimo se samo Cera i Kolubare, albanske golgote i proboja Solunskog fronta - to nisu samo stranice istorije, to su temelji našeg identiteta", rekao je general Mojsilović.

Uz ocenu da je godina za nama bila godina rada, odgovornosti i vidljivih rezultata, istakao je da Vojska Srbije svoj praznik obeležava bolje obučena i opremljena, sa novim jedinicama i novim sposobnostima, što ne bi bilo moguće bez čvrste podrške državnog vrha, na prvom mestu predsednika Republike, kao i podrške Ministarstva odbrane i Vlade u celini.

"Putem ubrzanog razvoja ćemo nastaviti i narednih godina. Ulagaćemo u ljudstvo, naoružanje i infrastrukturu. Vrlo brzo ćemo po sposobnostima, slobodno mogu da kažem, prerasti okvire našeg regiona", zaključio je general Mojsilović.