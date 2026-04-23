Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Bratislav Gašić, u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO brigadnog generala Novice Gogića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, povodom Dana Vojske Srbije - 23. aprila.

Posle ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde i intoniranje državne himne, ministar Gašić upisao je u spomen-knjigu:

- Slobodoljubiv i nepokolebljiv, srpski narod kroz vekove je, snagom svoga duha i verom u slobodu, odolevao velikim iskušenjima i sačuvao svoje dostojanstvo.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Sa dubokim poštovanjem odajemo počast svima vama koji ste, vođeni ljubavlju prema otadžbini, branili njenu čast, nezavisnost i pravo na budućnost. Vaša žrtva, hrabrost i vernost Srbiji trajno su utkane u temelje naše države i ostaju zavet pokolenjima koja dolaze.

Ponosni na vaša velika dela, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i danas ostaju snažan oslonac mira i bezbednosti naše otadžbine.

Neka vam je večna slava i hvala.

Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!

Polaganju venca na Avali prisustvovali su i načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, načelnik Kabineta načelnika Generalštaba pukovnik Boris Stojković i komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović.