Današnje jutro donelo je neuobičajeno hladne temperature, sa zabeleženim mrazom na 2 metra iznad tla, a i pri tlu u mnogim predelima, što može predstavljati ozbiljan problem za poljoprivredne i ratarske kulture. Prema prognozi Đorđa Đurića, pojava mraza u ovom periodu godine može imati štetne posledice po uslove za rast i razvoj biljaka.

Iako je jutro bilo veoma hladno, tokom dana nas očekuje sunčano, ali prohladno i vetrovito vreme. Maksimalna temperatura biće u rasponu od 15 do 20 stepeni, uz veoma jak severozapadni vetar, što će dodatno doprineti hladnijem osećaju, naročito u popodnevnim satima.

Sutra nas ponovo očekuje hladno jutro, ali tokom dana biće sunčano, uz maksimalne temperature do 20 stepeni. Vetar će ostati veoma jak, sa dominantnim severozapadnim smerom. Ipak, od vikenda situacija se stabilizuje, donoseći sunčano i prolećno vreme, sa maksimalnim temperaturama koje mogu dostići čak i 25 stepeni u nedelju.

Međutim, početak sledeće sedmice donosi promene u vremenskim uslovima. U utorak se očekuje zahlađenje, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperatura će pasti za 5 do 7 stepeni, pa nas očekuje hladniji kraj aprila nego što je to uobičajeno za sredinu proleća.