U Zagrebu je tokom noći gađana i uništavana pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg, koja se nalazi na Cvetnom trgu u hrvatskom glavnom gradu. Počinilac je bacajući stolice i druge predmete na vrata crkve, kapiju i u dvorište razbio vitraž star oko stotinu godina. Osumnjičeni za vandalizam je uhapšen. Milorad Pupovac rekao je za Kurir da se nada da će se državne institucije pobrinuti da zaustave kampanju širenja mržnje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Zagrebačka policija potvrdila je za hrvatski portal "Dnevnik" da je jedan muškarac uhapšen zbog vandalizma nad pravoslavnom crkvom na Cvetnom trgu. Osumnjičeni je tokom noći, između dva i tri časa posle ponoći, bacao stolice i druge stvari iz obližnjih kafića na vrata crkve, ogradu i u dvorište.

- Negde oko dva sata iza ponoći nepoznati počinitelj došao je do hrama, razbio je vitraž star oko stotinu godina na ulazu u hram i rasvetu koja osvetljava ulazni dio. Doneo je stolice iz obližnjih kafića i porazbacao ih oko crkve. Počinjen je vandalizam koji je za svaku osudu, ne samo kada je u pitanju naša crkva na Cvetnom trgu, nego bilo koji drugi objekat u kojem se skupljaju ili žive ljudi - rekao je arhijerejski namesnik zagrebački protojerej-stavrofor Duško Spasojević za portal hrvatskog nedeljnika "Novosti".

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović najoštrije je osudio napad na pravoslavni hram u Zagrebu i naveo da to predstavlja nedopustiv čin mržnje i grubo skrnavljenje svetinje SPC.

Podsećamo, pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, poznata kao Preobraženjska crkva, glavna je i najveća pravoslavna crkva u tom gradu. Smeštena uz Vladičanski dvor Mitropolije zagrebačko-ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, crkva je srce ove mitropolije. Izgrađena 1866. godine na temeljima stare kapele, crkva je jedno od najvažnijih verskih i kulturnih obeležja Zagreba, sa bogatom istorijom koja seže sve do 18. veka.

Crkva je tokom godina prolazila kroz nekoliko obnova i proširenja, a posebno je značajna obnovljena verzija koja je izvedena prema projektima arhitekta Hermana Bolea krajem 19. i početkom 20. veka. Unutrašnjost crkve ukrašena je ikonama koje je naslikao poznati umetnik Epaminondas Bučevski, dok je ikonopis u novije vreme završen 2007. godine radom ruskog ikonomisca Nikoleja Aleksandroviča Muhina. U 2020. godini crkva je pretrpela ozbiljna oštećenja tokom zemljotresa, ali ostaje simbol verske tradicije i kulture srpske zajednice u Zagrebu.