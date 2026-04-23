U Srbiji, zemlji bogatoj tradicijom i verovanjima, teško je pronaći priču koja izaziva toliku pažnju i divljenje kao ona o Viktoru Mitiću, dvanaestogodišnjem dečaku iz Jagodine. Njegova priča je prava inspiracija, ne samo zbog hrabrosti da bude svoj, već i zbog posvećenosti koju pokazuje u stvaranju umetnosti na način koji je neobičan za njegov uzrast.

Viktor je postao poznat po svojm jedinstvenom heklanom ćilimu, koje stvara koristeći posebnu tehniku. Svaka petljica koju napravi ne predstavlja samo trud i veštinu, već i simbolizuje njegovu povezanost sa svakim novim pratiocem na društvenim mrežama.

Kako kaže, broj pratilaca raste iz minuta u minut, a za svakog novog pratioca, Viktor dodaje još jednu petljicu na svoj ćilim.

"Moj broj pratilaca se apsolutno povećava iz minuta u minut, a ja sam stigao do 65 hiljada petljica. Na mom ćilimu imam razne boje i baš je lep. Kako je išlo, mislio sam da neće biti ovoliko pratilaca, ali evo sad imam 420 hiljada. Pratioce brojim sa petljicama, u jednoj liniji koju pletem ima 500 petljica", objašnjava Viktor sa osmehom, u intervjuu za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

O napadu sveštenika

Međutim, iako je osvojio srca mnogih, naišao je i na žestoke osude. Nedavno je bio napadnut od strane sveštenika Stefana Rajčića, koji je izjavio da pletenje nije vrlina koju bi muškarac trebalo da praktikuje i da time, kako je rekao, "skrnavi srpsku tradiciju".

Ovaj napad izazvao je buru reakcija, ali, kako je rekao Viktor za Kurir televiziju, nije dozvolio da ga to pokoleba.

"Izvinio se samo javno, mene nije uopšte pozvao. Žao mi je zbog toga. Treba ti ljudi malo da razmisle jer je meni teško kad neko krene da me vređa, dođe do toga i da plačem. I to za jednog dvanaestogodišnjaka je stvarno tužno i teško. Bez obzira na to što me je sveštenik vređao, nisu svi sveštenici i monasi isti. I normalno da ima loših ljudi i dobrih ljudi. Ali ja planiram da budem sveštenik da bih činio dobra dela ljudima i da ljudi vide da sam ja jedno dobro dete", iskreno je podelio Viktor.

"Planiram da snimam za Youtube"



Njegovi prijatelji i vršnjaci su ga podržali. Kako kaže, u školi su ga iznenadile reakcije nastavnika i sekretara koji nisu znali da imaju poznatu ličnost među učenicima. "Danas su me pozvali i odveli kod sekretara. On mi je rekao da nije znao da je poznata ličnost u školi", kaže Viktor kroz osmeh.

Iako ima i onih koji žele da ga vređaju, Viktor tvrdi da ih ignoriše jer smatra da su ljubomorni.

Popularnost koju je stekao donosi Viktorovoj priči dodatnu snagu. Iako mnogi deca žele biti influenseri, Viktor je uspeo da kroz svoj rad postane inspiracija mnogima. Svoj put ka popularnosti vidi kao priliku da pomogne i drugima.

"Planiram sa bratom da zajedno snimamo za YouTube, jer on se bavi fitnesom, a ja ću da radim vežbe. Želim da pomognem njemu da postane popularan, kao što sam ja, i verujem da možemo zajedno da napravimo nešto lepo", kaže Viktor, govoreći o svojim budućim planovima.

Za kraj intervjua, Viktor je njegovim vršnjacima i svima koji ga prate poslao jednostavnu, ali duboko inspirativnu poruku:

"Za moje vršnjake poruka je da krenu da se bave hobijima. I oni koji su loši, mogu da se poprave. Verujem u svakog svog vršnjaka, jer ja pokušavam da ih naučim nešto. Biti dobar je najlepši hobi."

