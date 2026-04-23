Branka Pavković, novinarka "Dnevnika" iz Novog Sada, već dve godine vodi tešku borbu sa opakom bolešću - iscrpljujuću borbu u kojoj joj je sada potrebna pomoć svih nas!

Ona se ponovo obratila javnosti apelom za pomoć, navodeći da se nalazi u najtežem trenutku dosadašnjeg lečenja.

- Svaki moj udah je nova šansa, ali svaki novi dan u bolnici je i nova strepnja da li ću moći da platim ono što me održava u životu. Nalazim se u kritičnom trenutku kada mi je vaša pomoć potrebnija hitnije nego ikada pre, jer su se moji resursi potpuno iscrpeli. U Turskoj su mi pružili ruku spasa. Prvi put nakon toliko meseci, tumor je počeo da se povlači. Osetila sam svetlost. Ali ta svetlost košta 85.000 evra. To je cena mog života. Ja taj novac nemam.Sada sam u situaciji gde moj opstanak zavisi od papira, od cifara, od milosti ljudi koje i ne poznajem. Moram da skupim 20.000 evra u naredne tri nedelje ili će sve što sam do sada izdržala pasti u vodu. To nije samo novac, to je moja operacija, to je moja šansa da ne budem samo statistika na onkologiji - započela je Branka.

Kako je poručila, neplanirane komplikacije i dodatni medicinski troškovi doveli su je do velikih finansijskih problema, dok se terapije u Istanbulu nastavljaju bez prekida.

- Lečenje moje glavne bolesti i svih pratećih komplikacija odvija se uporedo i bez prestanka. Ovde nema čekanja i ništa se ne sme propustiti. Međutim, sporedni zdravstveni problemi pojavljuju se neplanirano i odjednom. Iako me doktor uvek unapred obavesti o planu terapije i snimanja, na licu mesta se često desi nešto nepredviđeno što zahteva trenutnu reakciju lekara, ali i dodatne troškove koje nismo mogli da predvidimo - rekla je ona.

Branka u potresnoj poruci, objašnjavajući da se, pored osnovne terapije, svakodnevno suočava sa novim zdravstvenim izazovima koji zahtevaju hitne intervencije i dodatna sredstva.

Teški dani

Poslednjih dana prošla je kroz dve operacije u svega pet dana, a iako je druga intervencija donela ohrabrujuće rezultate, ostanak u Turskoj je neophodan zbog nastavka terapije i oporavka. Povratak u Srbiju, pa novi odlazak na lečenje, kako navodi, trenutno je finansijski nemoguć.

- Iza mene je težak period, imala sam dve operacije u samo pet dana. Srećom, druga operacija je donela željeni rezultat i sada, nekoliko dana kasnije, konačno se osećam bolje. I dalje sam u Istanbulu jer još uvek nisam fizički spremna za put, a s obzirom na to da mi se približio termin naredne terapije, povratak u Srbiju pa ponovni dolazak u Tursku bio bi preskup. Iskreno, za takav put više nemam ni novca. Moji bližnji i ja neprestano objavljujemo novosti i molbe, jer je situacija alarmantna. Zbog svih neplaniranih troškova i hitnih intervencija, moji računi su gotovo prazni - kaže Branka i dodaje:

- Molim vas, budite uz mene i ovaj put. Svaka vaša uplata, svaka podela ove objave, daje mi šansu da nastavim ovu borbu do kraja. Ne dozvolite da nedostatak novca zaustavi moj put ka ozdravljenju koji je konačno krenuo nabolje.

Branka već dugo vodi iscrpljujuću bitku sa malignom bolešću, a njena priča ujedinila je brojne građane i kolege koji mesecima organizuju humanitarne akcije za nastavak njenog lečenja. Sada, pomoć je hitnija nego ikada.

Kako pomoći?

Svi koji su u mogućnosti da pomognu, sredstva mogu uplatiti na žiro račun: