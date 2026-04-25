Slušaj vest

Svadbe su oduvek bile simbol zajedništva i proslave ljubavi, ali u pojedinim slučajevima nekad izazivaju i sukobe među prijateljima i kolegama. Pozivi na venčanja u dalekim gradovima, pa čak i u inostranstvu, često postavljaju goste pred finansijske i logističke dileme. Putovanje, smeštaj i slobodni dani s posla mogu da stvore osećaj pritiska, pa čak i griže savesti kada neko nije u mogućnosti da prisustvuje.

Da li je moderno svadbeno pravilo da gost plaća sve troškove puta i boravka? Koliko su uopšte očekivanja domaćina realna, a koliko su gosti spremni da ih ispune? Upravo ovu problematiku osvetljava i polemika na Reditu, gde se pojedini korisnici žale na nelagodnosti koje donosi udaljeno venčanje.

Jedan korisnik opisuje situaciju u kojoj je odbio dva poziva - jedno na svadbu u drugoj državi, drugo 240 kilometara od Beograda.

Odbijen poziv za svadbu

Mladenci na crkvenom venčanju
Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

- Sve bi bilo okej da su obojica uplatili smeštaj ili bilo šta jer nikada nisam bio u tim gradovima ili da su organizovali barem prevoz za ili ka tamo, obojica su ljuti jer sam im argumentovano rekao da mene te dve svadbe koštaju mnogo i da treba da shvate situaciju, a sa druge strane su mi nabili osećaj griže savesti. Kakvo je vaše mišljenje o toj situaciji - pitao je korisnik i objavom pokrenuo lavinu reakcija:

- Kolege su ti nisu ni familija, ni prijatelji, sutra ćete raditi u različitim firmama - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Dvaput kad su me zvali na svadbu daleko od Beograda imala sam obezbeđen smeštaj u hotelu. Okej je da nema, ali onda nema ljutiš ako ne možeš da dođeš. Ja rođenoj tetki nisam išao na svadbu jer nisam imao para u tom trenutku da zapucam na Kosovo, pa se nije ljutila, ne vidim što bi se kolege s posla ljutile u slučaju kakav si opisao.

Polemika oko poziva za svadbe u drugom mestu

- Da se razumemo kad čovek pravi svadbu teško da može svima da plati smeštaj, okej kumovi ako nisu odatle i bliža porodica, za prevoz, pa kako ko radi stvari. E, sad čovek može samo da dođe i ode isti dan, ali kapiram napor je baš, i nekad je za inostranstvo poenta da ti dođeš i taj trošak je već poklon ne sad da još nesto kupuješ. Elem, ides gde ti prija i ako možeš i vremenski i finansijski, ako ne ne, svi mi imamo griže savesti i svima je njegovo najbitnije.

