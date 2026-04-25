Tri godine nakon što je njena potresna ispovest prvi put uzdrmala javnost, priča Tatjane Bjegović ponovo se deli i podseća na razmere nasilja koje se često odvija daleko od očiju javnosti - iza zatvorenih vrata, u krugu porodice.

Tatjana Bjegović je žrtva teškog porodičnog nasilja i silovanja od strane svog svekra, o čemu je javno govorila gostujući na TV Pink. Njena ispovest ostala je upamćena po rečenici koju, kako tvrdi, nikada neće zaboraviti:

"Ja ću ti napraviti dete kad on ne može", citirala je pre tri godine reči svog svekra koji ju je napao nakon porodičnog ručka.

Kako kaže, želela je da ima porodicu i sigurnost i mislila je da je to dobro domaćinstvo.

"U tom braku sam doživela toliko poniženja... Na početku nisam smela ništa da kažem, bilo me je sramota da ispričam šta mi se desilo", priseća se Bjegović.

"Taj čovek ne preza ni od čega. Bilo je puno sitnih detalja na koje u početku nisam obraćala pažnju. Sklanjala sam se od njega... Ali, tog dana je bila nedelja. Leto. Zaova sa suprugom odlazi do grada. Ja odnosim ručak svekru i pitam ga da li da sačekam, kako bih vratila posuđe", ispričala je nesrećna žena.

Usledio je pakao kakav nije mogla ni da zamisli.

"Počeo je da me vuče, tamo-vamo. Videla sam da mi nema spasa, savladao me je strah, panika, i nisam mogla da mu se suprtotstavim", kaže ona.

A onda je usledila šokantna izjava njenog svekra.

"Nemoj da brineš, on verovatno ne može da ima decu... Ja ću da ti napravim", rekao je svekar. Nakon toga ju je silovao.

Tatjanin muž, kako kaže, joj je kasnije priznao da je imao saznanja da se to isto desilo i sa njegovom bivšom ženom koja je pobegla.

Tatjaninom mučenju nije bio kraj. Svekar je nastavio da je progoni nakon silovanja, govoreći da je zaljubljen u nju i da mu se sviđa, a najstrašnije od svega je bilo to što njen muž nije reagovao.

Nakon razvoda i odlaska iz nesrećnog braka u kojem ima dvoje dece, Tatjana preko prijatelja upoznaje čoveka iz Šapca, o kojem je znala da je živeo 20 godina u Kanadi.

U želji za sigurnošću i normalnim porodičnim životom, ponovo se udala, ali je, kako sama kaže, i taj brak doneo nova razočaranja i traume.

"Mislila sam da je emancipovan čovek, međutim, uveo me je u neke firme, napravio mi dugove, 20 dana bili smo potpuno gladni. Našla sam posao u Beogradu i pripremala se da odem na razgovor. On je pio neke lekove i rekao mi da ne mogu da idem u Beograd da radim. Počeo je da pravi haos, izvređao me je i otišao iza kuće", priseća se ona.

Kako navodi, onda je za nju usledio još jedan veliki šok. Njen tadašnji muž je stavio sebi konopac na vrat preteći da će da se obesi.

Sa nesrećnom ženom bila je i njena ćerka koja je takođe prisustvovala ovoj sceni.

"Presekla sam konopac, skinula ga i prebačen je u bolnicu", priča Tatjana.

A onda, konačno, usledio je potpuni preokret.

"Odjednom, pojavljuje se čovek mog života, nekog zbog koga živim, ko me voli i pazi", kaže ona i dodaje za kraj:

"Želim svakoj ženi da nađe srodnu dušu. Neizmerno sam zahvalna Bogu - deca su mi dobro, imam svoj život, srećna sam. Ovaj brak i ovaj čovek su moja treća sreća", završila je svoju ispovest Tatjana Bjegović.