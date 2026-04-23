Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Bratislav Gašić, u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, uručio je danas odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, povodom uspešno realizovane vojne parade "Snaga jedinstva 2025", Dana državnosti Srbije - Sretenja i povodom Dana Vojske Srbije.

Ukazima predsednika Republike, zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge i revnosnu službu, odlikovano je 228 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da se na obeležavanju Dana Vojske Srbije ne govori samo o sadašnjosti, već o kontinuitetu, trajanju, o istoj onoj odluci koja je pre više od dva veka, u vremenu Drugog srpskog ustanka, značila da se sloboda ne čeka, već osvaja.

- Ta odluka živi i danas. U vama. Zato danas ne ističemo samo zasluge i odlikovanja već ljude koji stoje iza njih - službu koja ne poznaje radno vreme, umor i izazove, već samo odgovornost prema državi i prema narodu. Poštujući tradiciju i slavnu istoriju naše vojske ističemo ljude koji tu tradiciju svakodnevno potvrđuju svojim radom, hrabrošću i posvećenošću. Tako, još jednom, potvrđujemo našu odlučnost da čuvamo i unapređujemo naše slavno i nimalo lako stečeno časno vojničko nasleđe u vremenima koja pred nas stavljaju brojne izazove – rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da odlikovanja koja je danas uručio, kao izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, predstavljaju izraz zahvalnosti otadžbine i sistema odbrane za iskazanu hrabrost kada je bilo teško, istrajnost kada je bilo neizvesno i celokupan odnos prema dužnostima, koje gotovo nikada nisu lake.

- Svako od dodeljenih priznanja nosi priču o ličnoj žrtvi i odricanjima, profesionalizmu i časti koja se, kada je reč o pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, nikada ne dovodi u pitanje – rekao je ministar Gašić.

Obrativši se odlikovanim pripadnicima, ministar odbrane istakao je da su u prethodnom periodu još jednom potvrdili da snaga jednog sistema ne počiva samo na njegovoj opremljenosti i organizaciji, već i na ljudima koji ga čine.

- Vaš odnos prema dužnostima u sistemu odbrane dokaz je da vrednosti poput lojalnosti otadžbini, časti i požrtvovanosti i danas čvrsto drže temelje i zidine snažne Vojske Srbije. Upravo zahvaljujući tim vrednostima, oko kojih smo se svi okupili, naša vojska je uvek bila i uvek će biti pouzdan oslonac države i građana. Standardi koje ste postavili u vašem radu postaju merilo za generacije koje dolaze. Zato je važno da nastavimo da svojim primerom gradimo poverenje, jačamo jedinstvo i negujemo patriotski duh koji je oduvek krasio našu vojsku – rekao je ministar Gašić, čestitajući odlikovanima u ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta, kao i u svoje lično.

Uručenju odlikovanja prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.