Sicilija je ostrvo snažnog identiteta, mesto gde se istorija, priroda i svakodnevni život susreću na najautentičniji način. Smeštena u srcu Mediterana, vekovima je bila raskrsnica različitih naroda i civilizacija – od Grka i Rimljana, preko Arapa i Normana, do Španaca i Italijana. Tragovi tih epoha i danas su vidljivi u arhitekturi, gastronomiji i kulturi, pa Sicilija predstavlja jedinstven spoj istorijskih gradova, impresivnih pejzaža i živog mediteranskog duha.

Putovanje ovim ostrvom donosi raznovrsne doživljaje – od šetnji starim gradovima sa kamenim trgovima i baroknim crkvama, do dana provedenih uz more i večeri ispunjenih lokalnim ukusima i vinima. Mirisi citrusa, pogledi na vinograde i maslinjake, kao i energija gradova koji žive sporim, toplim ritmom juga Italije, čine Siciliju destinacijom koja se ne doživljava samo kroz znamenitosti, već kroz atmosferu i način života.

Na istočnoj obali Sicilije, u zalivu okruženom brdima, sa pogledom na vulkan Etna, nalaze se dva mesta koja na poseban način dočaravaju duh ovog ostrva – Đardini Naksos i Taormina. U ovom delu Sicilije istorija, priroda i svakodnevica stapaju se u autentičnu mediteransku celinu koja već decenijama privlači putnike iz celog sveta.

Đardini Naksos je primorsko mesto sa dugom obalom i prijatnim šetalištem uz more. Upravo ovde su stari Grci osnovali prvu koloniju na Siciliji, zbog čega se ovaj deo ostrva smatra jednim od ključnih mesta početaka grčke kulture u regionu. Danas je Đardini Naksos popularno letovalište u kojem se dani provode uz more, u restoranima duž obale i na šetalištima koja u večernjim satima postaju središte života ovog primorskog mesta.

Sa obale se pogled podiže ka brdu iznad zaliva, gde se nalazi Taormina , jedno od najpoznatijih i najlepših mesta na Siciliji. Grad je smešten na uzvišenju i pruža širok pogled na obalu, more i vulkan Etna. Njene uske ulice, trgovi i istorijske palate stvaraju ambijent koji već decenijama privlači putnike i ljubitelje mediteranskog načina života.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti grada jeste antički grčki teatar, iz kojeg se pruža spektakularan pogled na obalu i Etnu. Šetnja kroz centar Taormine vodi pored malih prodavnica, kafića i restorana, gde se na prirodan način prepliću istorija i savremeni život.

Blizina ova dva mesta omogućava da se tokom jednog putovanja dožive različita lica Sicilije – opuštena atmosfera primorskog letovališta u Đardini Naksosu i elegancija istorijskog grada Taormine.

Ovaj deo istočne Sicilije predstavlja pogodnu polaznu tačku za izlete i istraživanje ostrva. U blizini se nalazi vulkan Etna, najviši aktivni vulkan u Evropi, kao i slikovita mesta poput Savoke i Kastelmole. Iz Đardini Naksosa i Taormine lako se stiže i do Katanije, Sirakuze i drugih gradova, što boravak u ovom delu Sicilije čini posebno zanimljivim za putnike koji žele da tokom odmora upoznaju različite delove ostrva.

Boravak u Đardini Naksosu i Taormini pruža priliku za šetnje uz more, izlete u istorijske gradove i uživanje u lokalnoj gastronomiji, uz onaj prepoznatljivi osećaj mediteranske lakoće zbog kojeg se Sicilija pamti i kojem se putnici rado vraćaju.

Aranžmani uključuju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od regije boravka. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog . Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.