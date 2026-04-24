Stonoge nisu među najrazornijim štetočinama, ali susret s jednom u kući ipak može biti neprijatno iznenađenje. Kako nastupi toplije vreme, uobičajeno je da se ovi neželjeni insekti češće pojavljuju u zatvorenom prostoru - baš kao i mnogi drugi koji traže zaklon.

Ali šta ih zapravo privlači unutra? I kako ih sprečiti da se vraćaju? Pitanja su koja su postavljena stručnjacima za kontrolu štetočina, koji su objasnili zašto se stonoge pojavljuju u domu i šta se može učiniti da se to spreči.

4 razloga zašto stonoge ulaze u kuću

Traže hranu: Stonoge su grabljivice i često love druge insekte kao što su pauci, mravi, srebrne ribice i bubašvabe.

"Ako su ovi insekti prisutni u vašem domu, stonoge ih mogu ubrzo pratiti", kaže entomolog Kris Bagnara.

Privlači ih vlaga: Stonoge vole vlažna mesta poput kupatila, kuhinja i podruma.

"One su privučene vlažnim unutrašnjim prostorima jer takva mesta privlače njihov plen“, objašnjava licencirani istrebljivač Alen Bosel.

Vole tamu: Prema Bagnari, stonoge ćete najčešće naći u mračnim ćoškovima i skrivenim mestima u kući, jer su noćne životinje i osetljive su na svetlost.

Loše vreme ih tera unutra: "Određeni vremenski uslovi - poput jakih kiša, hladnih frontova ili velikih vrućina, mogu ih naterati da se presele u zatvorene prostore kako bi pobegle od nepovoljnih uslova", kaže Bagnara.

4 znaka da imate problem sa stonogama

Viđate ih češće nego obično: "Ako u kući vidite mnogo stonoga, možda imate problem", kaže Bosel.

Nalazite njihove presvlake: Stonoge ostavljaju za sobom "presvlake", odnosno odbačene egzoskelete.

"One su providne i izgledaju kao bleda, beživotna verzija stonoge. Ako ih vidite, to znači da rastu i da verovatno imaju izvor hrane u vašem domu", objašnjava Bosel.

Okupljaju se na jednom mestu: "Ako ih vidite nekoliko na istom mestu, to može značiti da su pronašle hranu ili pogodno sklonište", kaže Bagnara.

Imate i druge štetočine: Ako u kući ima mnogo mrava, bubašvaba ili paukova, to može biti znak da su i stonoge prisutne.

Kako sprečiti stonoge u domu

Stručnjaci se slažu da je najbolji način da ih držite podalje - uklanjanje njihove hrane.

"Održavanje doma bez drugih štetočina je jedan od najefikasnijih načina, jer tako uklanjate njihov izvor hrane", objašnjava Bagnara.

Najbolja prevencija je da prostor održavate čistim i bez nereda, ostataka hrane i smeća. Zatvaranje pukotina i otvora oko prozora i ulaza dodatno pomaže u sprečavanju ulaska i stonoga i njihovog plena.

Smanjenje vlage u domu je takođe ključno, kako se ne bi privlačile.

"Koristite odvlaživače vazduha, popravite curenja vode i očistite oluke kako biste uklonili stajaću vodu i smanjili vlagu", savetuje Bagnara.

Takođe preporučuje proveru guma za vrata i prozore, jer se one s vremenom često oštećuju.