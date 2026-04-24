Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da je Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka i izrazio očekivanje da će od septembra početi prve regrutacije, a da će prvi regruti budu primljeni u martu sledeće godine.

Gašić je naveo da od bezbednosne i društveno-političke situacije u Srbiji, u čitavom svetu zavisi da li će uvođenje vojnog roka zaživeti od 1. marta sledeće godine.

- Mi jesmo spremni. Naravno, kada nadležna predmetna institucija proceni da možemo da uđemo u proces, prvo donošenjem zakona u skupštini, a posle toga i prvim regrutacijama. Ponosan sam na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u proteklih godinu dana vrlo predano radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta - rekao je Gašić za RTS.

Ukazao je da je bezbednosna situacija u svetu je vrlo komplikovana i da Vojska Srbije prati šta se dešava.

- Vidimo da se, ne samo u našem neposrednom okruženju, već i širom sveta, sve više vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba, nijedna država ne može da popuni profesionalne kapacitete. Srbija je krenula tim putem i očekujem da će biti dobar odziv mladih ljudi - rekao je Gašić.

Dodao je i da će i pripadnice ženskog pola imati mogućnost da dobrovoljno služe vojni rok i da se za njih pripremaju posebni kapaciteti.

Foto: Marko Karović

Na pitanje o mogućnostima da se dobiju ugovori o stalnom zaposlenju u Vojsci Srbije, Gašić je rekao da je velika stvar urađena usvajanjem izmena zakona prošle godine i da je profesionalnim vojnicima obezbeđena budućnost.

- Oni su decenijama, kada napune određeni broj godina po starom zakonu, odlazili iz Vojske Srbije jer nisu imali nikakvu budućnost. Međutim sada mogu da zbrinu svoje porodice daleko bolje i da sa ugovorima bezbrižno čekaju penziju i da se posvete svojim profesionalnim zadacima - rekao je Gašić.

Na konstataciju da Vojska Srbije, uz crkvu i policiju godinama uživa najviše poverenje građana Srbije, Gašić je rekao da VS čine vredni i dobri ljudi koji potiču iz naroda i kojima su država i narod Srbije na prvom mestu. I

- Verovatno da su sve to stvari zbog kojih i građani Srbije imaju veliko poverenje u Vojsku Srbije i njene pripadnike Vojske Srbije - rekao je Gašić.

Podsetio je da pripadnici VS, osim u mirovnim misijama, angažovani i u zaštiti stanovništva u slučaju elementarnih nepogoda i pomoći stanovništvu.

- Srbija je u proteklih 15-ak godina imala mnogo takvih situacija, od požara, poplava i svega ostalog, a Vojska Srbije je uvek preuzimala deo odgovornosti da pomogne građanima. Verujem da nije slučajno da, osim predsednika Republike i SPC, i VS ima takav položaj i takvo poverenje građana Srbije - kazao je Gašić.