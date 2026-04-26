Sve češće se u Srbiji čuju priče stanodavaca koji, umesto urednih podstanara i redovne kirije, dobiju ozbiljnu glavobolju, neplaćene račune, oštećen nameštaj i stanove u katastrofalnom stanju. I dok zakonska zaštita često kasni ili je komplikovana, mnogi vlasnici nekretnina oslanjaju se na međusobna upozorenja i iskustva koja dele po društvenim mrežama.

Jedno takvo upozorenje osvanulo je u Fejsbuk grupi "Izdavanje stanova Niš", gde je jedna stanodavka detaljno opisala kroz kakav je problem prošla sa bivšom podstanarkom. Njena priča izazvala je burne reakcije i otvorila pitanje, kako se uopšte zaštititi od nesavesnih zakupaca.

Prema navodima iz objave, stan je nakon izlaska podstanarke ostavljen u potpuno devastiranom stanju. Vlasnica tvrdi da je zakupac napustio stan dan ranije kako bi izbegao susret, a ono što je zatekla, kako kaže, prevazilazi uobičajena oštećenja.

Vlasnica zatekla horor u stanu

Upozorenje sa svim detaljima prenosimo u celosti:

Stanodavac upao u stan bez najave
- Izvesna J. P. mi je uništila stan! Pobegla je iz stana dan ranije da se ne bi srela sa mnom. Ostavila je prljave i žvakama ulepljene tepihe i izgorene cigaretama, prljave zidove i plafon sa otiscima patika na plafonu, prljav i ulepljen mebl na svim krevetima, stolicama i foteljama, kupatilo i wc upišane na sve strane van wc šolje i fuge crne i buđave. Uništila je lajsnu pored šporeta u kuhinji, oštetila radnu ploču u kuhinji, polomila lavabo u kupatilu koji je deo kompleta, ostavila prljave sudove sakrivene u kuhinjskim elementima, razbacanu hranu i đubre na terasi, polomljen krevet, fioku garderobera, pravila je i duboreze u nameštaju, dubila zid u spavaćoj sobi i razbijala cigle na terasi, itd. Takođe, ima i neplaćene račune. Njena čuvena rečenica je da je tako bilo. Ako je sada kod nekoga od vas u stanu ili poznajete osobu od koje iznajmljuje stan trenutno savetujem da joj momentalno date otkaz - glasi upozorenje koje je pokrenulo lavinu komentara:

Foto: Printscreen/ Facebook/ Izdavanje stanova Niš

- Sve mogu da razumem, ali, druže, patike na plafonu, to moj mozak ne može da shvati - napisao je jedan član grupe, dok je druga članica dodala:

Stanodavci gasili pikavce na lusteru

- Ja sam renovirala stan kompletno posle stanara koji su pored svega ostalog gasili pikavce na lusteru gde smo i našli opuške, zid je bio izmazan lakom za nokte i flomasterima, na šporetu se direktno na ringlama peklo meso. I tako 4.000 evra za sanaciju, svega, ovo na slikama je cveće i beli bosiljak. Inače, bila je porodica sa decom.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Izdavanje stanova Niš

Kako se stanodavci mogu zaštititi?

  • Obavezno sklapanje detaljnog ugovora o zakupu koji jasno definiše prava i obaveze obe strane, uključujući stanje stana, način korišćenja i rokove plaćanja.
  • Depozit je jedna od najvažnijih zaštitnih mera, najčešće u visini jedne kirije, ali u pojedinim slučajevima i više, upravo zbog potencijalne štete.
  • Preporučuje se i fotografisanje stana pre useljenja, kako bi postojali dokazi o početnom stanju nekretnine.
  • Redovne kontrole, uz prethodnu najavu, mogu pomoći da se eventualni problemi uoče na vreme, pre nego što šteta postane velika.
  • Takođe, provera budućih podstanara, kroz preporuke prethodnih stanodavaca ili osnovne informacije o zaposlenju, može značajno smanjiti rizik.
