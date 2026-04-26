Slušaj vest

Obnova bolnice u Leskovcu dobro ide, direktor dr Nebojša Dimitrijević trlja ruke. Sve novo i lepo, s najboljom opremom, tek će biti mamac za doktore na jugu Srbije. Zadovoljan je i što ima čak 81 lekara na specijalizaciji, smena generacija je u punom jeku. Samo mu malo "posao" kvari bezmalo 40 mladih doktorki koje bolnica s nestrpljenjem čeka da završe specijalističke studije, a koje im se odužiše jer postaše i majke. Ali, kakao ističe dr Dimitrijević, najvažnije je da se deca rađaju, a oni će već da se snađu.

Dr Nebojša Dimitrijević Foto: Kurir

Čitavo jedno krilo bolnice je "u fulu" sređeno, što bi se popularno reklo. Kao i hitni prijem u drugom, gde umesto raspalih kreveta i starih ćebadi pacijente dočekuju nove sobe sa sve kupatilima, pa i orhideje kao dekor uz nasmejane sestre na šalteru. Čudo u Leskovac, kako to ovde kažu. A direktor, u nenadano prohladne dane, u svoj kabinet dovukao radijator na struju.

- Vidite, kod mene nema ni grejanja, moralo da se seče. Pacijenti imaju, naravno. Non-stop se selimo, i sam ću vrlo brzo preći, ni sam ne znam gde. Jako je teško raditi u ovim uslovima. Teško je i za pacijente - kazuje nam dr Dimitrijević.

Radovi si u toku... Foto: Kurir

Prizemlje puno majstora, "okrečeni" prolaze s kantama, metrima, čak i tunel "prokopan" posred bolnice.

- Sad se radi drugo krilo, koje takođe ima šest spratova, od vrha se polako spuštamo naniže. Sledeća stavka je dijagnostika, pa operacioni blokovi kao jedan od najkompleksnijih poslova. Tu očekujemo i malo pomoći od ministarstva i okolnih zdravstvenih ustanova, pre svega UKC Niš - navodi dr Dimitrijević dok prolazimo bolnicom, a on s ponosom pokazuje deo za trudnice i porodilje u prizemlju, gde će ih smeštati po hitnom prijemu, kao i mesto za dve sale - onu za carske rezove, kao i onu za hitne intervencije.

... A tamo gde su završeni izgleda svetski Foto: Kurir

Plan je da do kraja godine zgradu kompletno završe i opreme, pa onda i ambulante. Ideja je i da renoviraju i okolna zdanja paviljonskog tipa, te da ceo kompleks leskovačke bolnice bude kao nov novcijat.

Nova angio-sala Ima Leskovac i novu angio-salu. Prethodna je bila već stara, stalno se kvarila, a ni delova za nju nije se moglo naći.

- Sad smo dobili najsavremeniju salu, koja već radi. Čekamo da kompletiramo materijal koji je u postupku javne nabavke i da krenemo punim kapacitetom. Imamo četiri vrsna kardiologa i dva koja će tokom ove godine završiti specijalizaciju i obuku za aparat - kaže dr Dimitrijević.

- Ova zgrada je otvorena još 1974. i ovako temeljnu rekonstrukciju nikad nije imala. Uvek sam govorio da je bolnica i mesto gde ljudi treba da se osećaju prijatno. Ukoliko je pacijent u nehumanim uslovima, onda je stvarno još lošije nego što jeste. Svaka soba ima mokri čvor, televizor, sve što treba, izgleda malte ne kao hotel. I ljudi se prema tom novom delu ophode drugačije, higijena je mnogo bolje. Dobili smo i mašine koje non-stop čiste podove dezinfekcionim sredstvima, tako da se i onaj uobičajeni miris bolnice više ne oseća. I u Leskovcu može da bude dobro - ponosan je dr Dimitrijević, te zahvaljuje gradonačelniku dr Goranu Cvetanoviću, predsedniku države Aleksandru Vučiću, ministrima Zlatiboru Lončaru i Darku Glišiću.

Foto: Kurir

A veli i da su lekarima sad mnogo bolji uslovi za rad.

- Mi jesmo i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i imamo sve što ima klinički centar, uključujući magnet, mamograf i najsavremenije rendgen aparate, 17 ultrazvučnih aparata, za svaku službu po jedan, novi CTG, nove inkubatore, sve novo.

Foto: Kurir

U vreme kad u srpskim bolnicama manjka lekara, direktor leskovačke navodi da za njih nema zime. Doduše, treba i malo da se strpe.

Iz dijaspore 12 medicinara Dr Dimitrijević ističe i da im je došlo 12 zdravstvenih radnika iz dijaspore:

- Uvode neke novine, što je jako dobro. Uvek treba učiti od onih koji to znaju bolje, koji su iskustvo doneli iz inostranstva, pre svega mislim na fizikalnu i dijalizu.

- Imamo dovoljno kadrova, čak 81 lekara na specijalizaciji. I svi se vraćaju ovde da rade, jer sad imaju prave uslove za rad. Ali ima i mesta gde nam lekara malo manjka, jer je medicinski fakultet danas postao fakultet za dame. Kad sam studirao, 70 odsto je bilo muškaraca, svega 30 odsto žena. Sad se to promenilo, pa kad naše doktorice odu na specijalizaciju, dolazi im vreme i za čuvanje bebe - kaže direktor:

