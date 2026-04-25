Iako prava letnja sezona još nije zvanično počela, granični prelaz Evzoni danas je postao usko grlo za sve koji su krenuli ka Grčkoj.

Putnici koji su se na prelazu zatekli oko podneva suočili su se sa višesatnim zastojima, a prognoze za jul i avgust su još mračnije.

- Danas, 25. aprila u 12 časova, na graničnom prelazu Bogorodica–Evzoni, na ulazu u Grčku, zabeležena su zadržavanja duža od dva sata. Pojačan intenzitet saobraćaja iznenadio je mnoge putnike koji su iskoristili lepo vreme za raniji odlazak na more, a gužve su najizraženije u jutarnjim i ranim popodnevnim satima - rekli su za putnici koji su se zatekli u koloni.

Grčka policija upozorava: Na leto čekanje i do 12 sati?

Dok trenutna situacija deluje frustrirajuće, pravi "pakao" na granicama se tek očekuje. Prema nezvaničnim informacijama i komentarima putnika sa lica mesta, grčki policajci već sada daju zabrinjavajuće prognoze za predstojeću sezonu.

Prema rečima onih koji su u kontaktu sa pograničnim službama, tokom jula i avgusta predviđaju se zadržavanja koja bi na prelazima Evzoni i Dojran mogla iznositi neverovatnih 10 do 12 sati.

Putnici u neverici: „Deli li se nešto džabe?“

Na društvenim mrežama i grupama koje prate

Dok jedni upozoravaju na oprez i naoružavanje strpljenjem, drugi se šale na račun neverovatnih gužvi.

- Možda se nešto dragoceno, a džabe deli - jedan je od komentara koji najbolje oslikava atmosferu među vozačima koji u kilometarskim kolonama čekaju na ulaz u Grčku.

Savet za putnike

Ako planirate put ka Grčkoj u narednim danima ili tokom sezone, preporučuje se:

Korišćenje alternativnih prelaza (poput Dojrana ili Prohor Pčinjskog) radi izbegavanja špica na Evzoniju.

Pratite kamere uživo pre polaska na put.

Pripremite dovoljno vode i hrane, jer visoke temperature u kolonama mogu biti opasne.