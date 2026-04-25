Nesvakidašnji prizor na Fruškoj gori ostavio je korisnike društvenih mreža u šoku, a autor snimka koji se brzo proširio internetom upozorava: "Nemam objašnjenje za ovo".

U Čortanovačkoj šumi zabeležen je prizor koji je podigao veliku prašinu i pokrenuo brojne teorije zavere. Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak misterioznog, pravilnog četvrtastog otvora koji se spušta u dubinu od, prema proceni čoveka koji je pronašao, neverovatnih 20 metara. Niko, još uvek, sa sigurnošću ne može da kaže ko je i sa kojom namenom iskopao ovu jamu.

"Sve znam, ali za ovo nemam objašnjenje"

Autor snimka, vidno zbunjen onim što je zatekao, opisuje ovo otkriće kao "čudo". Prema njegovim rečima, otvor je prokopan direktno kroz pesak nekadašnjeg Panonskog mora, ali način na koji je jama iskopana kosi se sa logikom običnog posmatrača.

- Sve znam, ali za ovu "sahranu" duboku 20 metara nemam objašnjenje. Nema bunara, nema vode. Ovde nema Rimljana... Nepravilno su iskopani, sa direktnim i pokošenim otvorom, i ostavljeni potpuno nezaštićeni - navodi se u opisu objave uz dramatično upozorenje drugima: "Obeležio sam ga, ali ne prilazi!"

Merdevine vode u ambis

Na snimku koji kruži internetom vidi se duboka uska jama u koju bi jedva mogle da stanu dve osobe istovremeno. Ono što dodatno produbljuje misteriju jesu merdevine spuštene jedna za drugom duboko u mrak, što sugeriše da je neko nedavno silazio ili planira da silazi u ovu rupu.

Međutim, to nije jedini ulaz. Sa bočne strane postoji još jedan otvor gde su u blatu jasno vidljive uklesane stepenice, koje takođe vode ka sistemu merdevina u dubini.

Šta se krije ispod Čortanovaca?

Dok jedni u komentarima nagađaju da je reč o pokušaju potrage za zlatom, drugi su uvereni da je u pitanju neka vrsta improvizovanog skloništa ili ventilacionog otvora. Činjenica da je rupa "nezaštićena" u šumi gde prolaze izletnici i životinje te predstavlja ozbiljnu opasnost.

Šta je zapravo cilj ovog "rudarskog poduhvata" usred šume i ko je prokopao 20 metara duboku jamu u pesku, ostaje misterija koja tek čeka odgovore nadležnih službi.