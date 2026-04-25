Slušaj vest

Dete uzrasta između 6-7 godina nestalo je u ulici Babičkih odreda u Nišu. Prema prvim nezvaničnim informacijama dete se igralo u dvorištu sa svojim bratom blizancem.

U jednom trenutku otvorili su kapiju i jedan od braće izašao je napolje i krenuo uz ulicu naviše. Na sebi ima teget pidžamu i pre izlaska iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava.

Nestalo dete u Nišu Izvor: Kurir

Ono što se vidi na sigurnosnim kamerama jeste da je dečak večeras oko 20 časova prošao uz ulicu naviše, a nakon toga u 20.04 časova prošla je i njegova majka.

Policija još uvek traga za dečakom i on još uvek nije lociran.

