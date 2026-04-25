Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa pripadnicima Odreda Žandarmerije u Nišu, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 23 časa šestogodišnjeg dečaka iz ovog grada čiji je nestanak prijavljen oko 20.30 časova.

- Šestogodišnji dečak je pronađen u dobrom opštem stanju i predat je majci - saopštila je policija.

Podsetimo, prethodno je policijska uprava u Nišu saopštila da se večeras oko 20.30 časova u Mokranjčevoj ulici izgubio šestogodišnji dečak, kao i da je povodom toga aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me''.

Foto: Printscreen

Prema ranijim informacijama policije, dečak je visok oko 130 centimetara, plave kose, vezane u repić, i plavih očiju, a udaljio se u nepoznatom pravcu.

