Dečak uzrasta oko sedam godina nestao je večeras u Nišu nakon što je izašao iz dvorišta i krenuo ulicom, nakon čega je aktivirana potraga u kojoj su učestvovali službenici policije i GSS Niš, a aktiviran je i sistem "Pronađi me"
Saopštenje
"PRONAĐEN JE I PREDAT MAJCI!" Oglasila se policija o dečaku (6) koji je nestao u Nišu: Potraga trajala više od dva sata!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa pripadnicima Odreda Žandarmerije u Nišu, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 23 časa šestogodišnjeg dečaka iz ovog grada čiji je nestanak prijavljen oko 20.30 časova.
- Šestogodišnji dečak je pronađen u dobrom opštem stanju i predat je majci - saopštila je policija.
Podsetimo, prethodno je policijska uprava u Nišu saopštila da se večeras oko 20.30 časova u Mokranjčevoj ulici izgubio šestogodišnji dečak, kao i da je povodom toga aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me''.
Foto: Printscreen
Prema ranijim informacijama policije, dečak je visok oko 130 centimetara, plave kose, vezane u repić, i plavih očiju, a udaljio se u nepoznatom pravcu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši