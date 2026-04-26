Porodica traga za osamdesetogodišnjom Stanimirkom Ristić (Mica), koja je nestala 24. aprila 2026. godine na teritoriji grada Niša.

- Poslednji put je viđena u petak, oko 10 časova, na Matejevačkom putu, nakon čega joj se gubi svaki trag. Reč je o osobi nižeg rasta, sa ređom kosom, koja je u trenutku nestanka na sebi imala beli pleteni prsluk, klompe i vunene čarape. Takođe ističu da je dementna, ali mirne prirode - kazali su članovi njene porodice.

Porodica apeluje na sve građane koji su je eventualno videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju da se jave na broj telefona: 062 1685 507.

- Tražimo je i dalje, imamo utisak da smo svaki kamen podigli, ali nema je. Mislimo da je možda i iz grada izašla - dodaju zabrinuti članovi porodice nestale bake.

Stanimirka Ristić Mica
Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Svaka informacija može biti od značaja u potrazi.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvo"NIJE BIO U VEŠERAJU ILI PODRUMU" Otkriveni najnoviji detalji nalaska nestalog dečaka u Nišu - vlasnik hostela otkrio šta je dete radilo
Screenshot 2026-04-26 094433.png
SrbijaPatrijarh Pavle se ovde izlečio od TEŠKE BOLESTI: Lekovita priroda i tišina podigli ga na noge, a jedna staza ponela je njegovo ime (FOTO)
pavle.jpg
DruštvoLuk uz roštilj ni u ludilu: Mnogi Srbi godinama prave ovu grešku, a ne znaju kakav haos pravi u organizmu
dr Vojislav Perišić roštilj
Društvo"MAJKU SMO PRONAŠLI NA DNU VODE KAKO ZGRČENA DRŽI TEK ROĐENU BEBU!" Dunavski Titanik - najveća rečna tragedija u Srbiji: Tog dana u smrt zaplovilo 127 ljudi!
546789.jpg