Porodica traga za osamdesetogodišnjom Stanimirkom Ristić (Mica), koja je nestala 24. aprila 2026. godine na teritoriji grada Niša.

- Poslednji put je viđena u petak, oko 10 časova, na Matejevačkom putu, nakon čega joj se gubi svaki trag. Reč je o osobi nižeg rasta, sa ređom kosom, koja je u trenutku nestanka na sebi imala beli pleteni prsluk, klompe i vunene čarape. Takođe ističu da je dementna, ali mirne prirode - kazali su članovi njene porodice.

Porodica apeluje na sve građane koji su je eventualno videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju da se jave na broj telefona: 062 1685 507.

- Tražimo je i dalje, imamo utisak da smo svaki kamen podigli, ali nema je. Mislimo da je možda i iz grada izašla - dodaju zabrinuti članovi porodice nestale bake.

Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Svaka informacija može biti od značaja u potrazi.